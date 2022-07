Endlich Kohle für den HSV! Das passiert mit den Vagnoman-Millionen

Josha Vagnoman wird nach Faride Alidou, Jan Gyamerah, Manuel Wintzheimer, Giorgi Chakvetadze, David Kinsombi und Mikkel Kaufmann der siebte HSV-Abgang in diesem Sommer. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern sorgt Josha Vagnoman mit seinem Wechsel nach Stuttgart auch für etwas frisches Geld in den leeren HSV-Kassen. Was soll mit der Kohle passieren?

Rund 3,7 Millionen Euro bekommt der HSV für Vagnoman als fixe Ablösesumme. Sportvorstand Jonas Boldt könnte das Geld gut gebrauchen, um den Kader weiter zu verstärken.

Der HSV steckt die 3,7 Millionen Euro für Vagnoman nicht direkt in die Mannschaft

Zwar gibt es im Team nicht mehr die ganz großen Baustellen, gerade in der Offensive soll jedoch noch etwas passieren. Direkt in die Mannschaft werden die Vagnoman-Einnahmen aber nicht gesteckt.

Das könnte Sie auch interessieren: Berater retten Vagnoman-Wechsel! So kam es zur Einigung zwischen HSV und VfB

Durch die für die EM 2024 notwendigen Renovierungsarbeiten im Volksparkstadion ist der HSV zum Sparen gezwungen. Weitere Zugänge sollen zwar trotzdem möglich sein, eine große Shopping-Tour aber nicht.

Gut möglich, dass es am Ende aus Kostengründen auch wieder auf Leih-Geschäfte hinauslaufen wird.