Der Plan steht. Und die Hoffnung beim HSV ist weiterhin groß, dass er am Ende auch erfolgreich umgesetzt werden kann. Bis zum Start in die Saisonvorbereitung am kommenden Wochenende wollen die Hamburger den ersten Sommer-Zugang präsentieren. Weiter gelöst kann die Transfer-Bremse dann in der folgenden Woche werden.

An diesem Mittwochabend wird Stefan Kuntz wieder im Volksparkstadion sitzen. Das aber diesmal nicht beruflich. Der neue HSV-Sportvorstand schaut sich das EM-Spiel zwischen der Türkei und Tschechien (21 Uhr) an. Für Kuntz keine gewöhnliche Partie, sondern ein echtes EM-Highlight. Von September 2021 bis September 2023 war er selbst Nationaltrainer der Türkei. Die Verbundenheit ist auch heute noch groß.

Für Kuntz ist das Türkei-Spiel ein wichtiger Termin im Kalender. Ein aus HSV-Sicht noch wichtigeres Datum folgt dann für den 61-Jährigen vier Tage später. Am Sonntag (30. Juni) endet die Frist, bis zu der Lászlo Bénes, der vor einem Wechsel zu Union Berlin steht, und Miro Muheim Gebrauch von ihren Ausstiegsklauseln im Vertrag machen können.

Auf HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz warten in diesem Sommer noch einige Transfer-Entscheidungen.

Noch keine Flucht-Gedanken bei Miro Muheim

Von Muheim haben die HSV-Verantwortlichen bislang kein Signal erhalten, dass er den Verein verlassen will. Wirklich Klarheit gibt es nun aber erst am Wochenende. Das hilft den HSV-Bossen letztlich auch bei den Gesprächen mit potenziellen Zugängen. Die ungewisse Lage hat bislang zu Verzögerungen auf dem Transfermarkt geführt.

Damit ist ab der kommenden Woche Schluss. Dann gibt es beim HSV mehr Planungssicherheit und die Transfer-Bremse kann gelöst werden. Zu vielen schnellen Entscheidungen wird das aller Voraussicht nach aber auch nicht führen. Qualität geht vor Tempo – so lautet die Marschroute im Volkspark. Und mit dem Tempo ist es in diesem Sommer auf dem Transfermarkt ohnehin eine besondere Sache.

Erst wenn die großen Verein mit ihren Transferaktivitäten beginnen, kommt der Markt richtig in Bewegung. Das hat dann letztlich auch Auswirkungen auf dem HSV, der erst im hinteren Teil der Kette steht. Ein Problem: Durch die Europameisterschaft verzögert sich wie in jedem Turnierjahr aktuell noch alles ein wenig mehr.