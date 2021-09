Endlich ist er da. Am Mittwochabend landete Tommy Doyle in Hamburg, damit ist auch der letzte Zugang des Sommers im Volkspark angekommen. Möglich, dass der Engländer schon am Donnerstag erstmals mit seinen neuen Kollegen auf dem Trainingsplatz stehen wird.

Doyle ist endlich Hamburger. Der 19-Jährige, den sich der HSV von Manchester City geliehen hat, kommt mit der Empfehlung eines weiteren Kurzeinsatzes für die U21 seines Landes. Am Dienstagabend wurde er in der Schlussphase des 2:0-Sieges in der EM-Qualifikation gegen den Kosovo eingewechselt. Anschließend packte er in Manchester noch seine Sachen und jettete nach Hamburg.

Trainiert Doyle schon am Donnerstag mit seinen neuen HSV-Kollegen?

Dort wartet auf den Mittelfeldmann ein proppevoller Premierentag. Erst am Donnerstag soll geklärt werden, ob Doyle direkt mit seinen neuen Kollegen trainieren wird oder aber eine individuelle Einheit im Kraftraum absolvieren soll. In jedem Fall wird er sich dem Trainerteam und der Mannschaft vorstellen. Dazu wartet noch reichlich Papierkram auf Doyle, auch die HSV-Physios wollen ihn genauer begutachten.

Das könnte Sie auch interessieren: HSV-Trainer Walter und sein Telefonat mit Doyle

Keine Zeit bleibt zunächst für Wohnungs-Besichtigungen. Doyle wird bis auf weiteres im Team-Hotel „Elysée“ nächtigen. Erstmals eine Option für den Kader könnte er in der kommenden Woche werden. Dann steht für den HSV das Nordderby bei Werder Bremen an (18.9.). Gibt schlechtere Premieren-Spiele …