EM-Quali: Für zwei HSV-Profis geht es jetzt um alles

Sie wollen sich unbedingt noch die Tickets für die EM sichern. Am Donnerstagabend kämpfen zwei HSV-Profis darum, den ersten von zwei nötigen Schritten zum Turnier zu setzen. Für Anssi Suhonen (23) und Dennis Hadzikadunic (25) geht es um alles oder nichts.

Suhonen und seine Finnen müssen ab 20.45 Uhr in der stimmungsvollen Hölle von Cardiff bestehen. Das City Stadium ist mit rund 33.000 Fans ausverkauft, die gastgebenden Waliser gehen mit der Unterstützung des Publikums ins Playoff-Halbfinale. HSV-Mittelfeldmann Suhonen bereitet sich mit der „Huuhkajat“ (übersetzt: die Schurken) seit Montag im 65 Kilometer entfernten Bristol auf die Partie vor.

Suhonen würde EM im Volksparkstadion spielen

Gut für ihn: Gewinnt Finnland heute, hätte es am kommenden Dienstag im Finale gegen Polen oder Estland Heimrecht. Gelingt der Sprung zur EM, würde Suhonen dort in der Vorrunde im Volkspark auf die Niederlande treffen (16.6.).

Auch Hadzikadunic hat die EM im Blick – und könnte sich das Ticket mit zwei Heimsiegen sichern. Heute (20.45 Uhr) geht es für den Bosnier, der in fünf der letzten sechs Länderspiele in der Startelf stand, in Zenica gegen die Ukraine. Im Finale wären dann Israel oder Island der Gegner.

Sicher hat sein EM-Ticket bislang nur ein HSV-Profi: László Bénes, der sich mit der Slowakei qualifizierte und in der Vorrundengruppe E definitiv auf Belgien und Rumänien trifft – und vielleicht auch auf Hadzikadunic.