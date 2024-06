EM-Entscheidung gefallen: Wie viel Geld der HSV jetzt für Bénes bekommt

Am Ende wurde die Entscheidung bis fast zur letzten Minute hinausgezögert. Eine böse Überraschung hatte dies aber nicht zur Folge. Lászlo Bénes steht im endgültigen Aufgebot der Slowakei für die Europameisterschaft. Nun warten auf den Mittelfeldspieler spannende Wochen. Verfolgen wird man diese auch beim HSV sehr genau. Es geht um die Zukunft und um zusätzliche Einnahmen.

Zum Abschluss der EM-Vorbereitung tritt die slowakische Nationalmannschaft am Sonntag in Trnava gegen Wales zum letzten Testspiel an. Danach geht es nach Deutschland, wo die Slowakei in Mainz ein EM-Quartier beziehen wird. In der Gruppe E ist der erste Gegner am 17. Juni in Frankfurt Belgien. Danach spielt die Slowakei in der Vorrunde noch gegen die Ukraine (21. Juni in Düsseldorf) und Rumänien (26. Juni in Frankfurt).

Läuft es normal, wird Bénes bei allen Spielen nicht nur dabei sein, sondern auch zum Einsatz kommen. Zuletzt stand der HSV-Mittelfeldspieler beim Test gegen San Marino (4:0) für 90 Minuten auf dem Platz. Mindestens die Gruppenphase wollen die Slowaken bei der EM überstehen. Ein Selbstläufer wird das aber sicher nicht. In der Weltrangliste liegt die Slowakei (Platz 48) hinter Rumänien (46), der Ukraine (22) und Belgien (drei).

Bénes ist der einzige HSV-Spieler bei der EM

Für den HSV ist Bénes der einzige EM-Teilnehmer aus den eigenen Reihen. Wie für den 26-jährigen Mittelfeldspieler, der in der vergangenen Saison in 30 Pflichtspielen für den HSV 15 Tore erzielte und zwölf weitere Treffer vorbereitete, das Turnier nun laufen wird, ist auch für die Verantwortlichen im Volkspark entscheidend.

Bénes kann den HSV in diesem Sommer bekanntlich per Ausstiegsklausel im Vertrag verlassen. Sollte er mit der Slowakei eine gute EM spielen, wird er für die Hamburger kaum zu halten sein. Genug Interessenten (unter anderem Werder Bremen aus der Bundesliga) gab es schon vor dem Turnier. Doch auch unabhängig von einem möglichen Abgang kann der HSV mit Bénes nun bei der EM zumindest ein bisschen Geld verdienen. Je länger für die Slowakei das Turnier dauert, umso mehr wird es für die Hamburger letztlich sein.

Pro Tag gibt es für den HSV 7000 Euro von der UEFA

Insgesamt 140 Millionen Euro zahlt die UEFA an die Vereine, die bei der EM Spieler abstellen. Für die Abstellungsgebühr gibt es einen Verteilerschlüssel. Als Klub aus der Zweiten Bundesliga wird der HSV für Bénes pro Tag knapp 7000 Euro von der UEFA bekommen. Der Zeitraum der Bezahlung läuft vom Tag der endgültigen Nominierung bis einen Tag nach dem Ausscheiden.

Im Klartext bedeutet das: Sollte für Bénes und die Slowakei nach der Vorrunde das Turnier vorbei sein, würde der HSV von der UEFA Kohle für den Zeitraum vom 7. bis 27. Juni bekommen. Das wären 147.000 Euro. Beim Erreichen des Viertelfinals wäre es bereits etwas mehr als 200.000 Euro. Alles nicht wirklich viel Geld im Fußball-Business. Für den HSV als Zweitligist aber trotzdem hilfreich und eine nette Zusatzeinnahme.