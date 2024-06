Nach Gespräch mit HSV-Boss Kuntz: So plant Torschützenkönig Glatzel

Bleibt er oder geht er? Robert Glatzel ist aktuell die heißeste Personalie beim HSV. Ob der Torschützenkönig der vergangenen Zweitliga-Spielzeit auch in der kommenden Saison noch für die Hamburger auflaufen wird, ist weiterhin ungeklärt. Doch die Entscheidung rückt immer näher. Die MOPO kennt den Fahrplan.

Noch bis zum 14. Juni kann Glatzel per Ausstiegsklausel im Vertrag den HSV verlassen. Für lediglich 2,3 Millionen Euro ist der Torjäger zu haben. Dass es bei dem Preis und seiner Torquote (69 Treffer in 113 Spielen für den HSV) genügend Interessenten gibt, ist nicht überraschend. Allein aus der Bundesliga haben den 30-Jährigen mehrere Klubs auf dem Zettel. Das war allerdings auch in den vergangenen Jahren stets im Sommer der Fall, am Ende entschied sich der Stürmer jedoch stets für einen Verbleib beim HSV.

Nun hat Glatzel erneut die Wahl. Will er in diesem Sommer unbedingt in die Erste Liga und dazu dann wahrscheinlich auch noch ein paar Euro mehr verdienen oder setzt er seine Karriere in Hamburg, wo er sich mit seiner Familie extrem wohlfühlt, fort?

Entscheidendes Gespräch mit Glatzel nach dem Urlaub

Einen ersten Austausch zwischen Sportvorstand Stefan Kuntz und Glatzel hat es bereits gegeben. Danach hat sich der Stürmer erst mal in den Urlaub verabschiedet. Dort befindet er sich weiterhin und wird dabei auch nicht permanent vom HSV mit weiteren Nachfragen „gestört“. Fest steht, nach seiner Rückkehr ist ein weiteres Gespräch zwischen Kuntz und Glatzel gefragt. Dieses wird aller Voraussicht nach Anfang der kommenden Woche stattfinden.

Kuntz wird alles versuchen, um den Angreifer von einem Verbleib in Hamburg zu überzeugen. Dass sich Glatzel bislang für keinen anderen Verein entschieden hat, sorgt für Hoffnung und ist sicherlich kein schlechtes Zeichen. Es kann aber auch daran liegen, dass er im Urlaub erst mit seiner Familie alles besprechen möchte und danach dann die nächsten Schritte machen will. So oder so wird die Entscheidung in der kommenden Woche fallen.

Neben Glatzel können bekanntlich auch Ludovit Reis und Lászlo Bénes den HSV in diesem Sommer per Ausstiegsklausel im Vertrag verlassen. Eine konkrete Anfrage liegt bislang bei beiden im Volkspark noch nicht vor.