EM-Auslosung macht’s möglich: Zwei HSV-Profis gegen Deutschland?

Auch im Volkspark blickten sie am vergangenen Samstag gespannt auf die Auslosung der EM-Vorrundengruppen. Und das, was in der Elbphilharmonie geschah, sorgt für reichlich Gesprächsstoff unter den HSV-Profis: Mit András Németh und Miro Muheim könnten gleich zwei von ihnen in der Vorrunde auf Deutschland treffen.

Neben Schottland wurden Ungarn und die Schweiz in die Gruppe A gelost. Dass es nun zum doppelten HSV-Duell mit der DFB-Auswahl kommen könnte, ist weit mehr als ein Hirngespinst.

Németh, Muheim und der Traum von der EM

Nachdem Angreifer Németh zwischenzeitlich für Ungarns U21 aktiv war, stand er zuletzt wieder im A-Kader. Nun kommt es darauf an, wie er sich beim HSV entwickelt. Zeigt der Pfeil nach oben, dürfte Németh es in den EM-Kader schaffen und würde am 19. Juni in Frankfurt auf Deutschland treffen.

Vier Tage später möchte dann Muheim in Stuttgart dem DFB-Team gegenüberstehen. Im Oktober und November wurde der Linksverteidiger auf Abruf für die Schweizer „Nati“ nominiert. Knüpft er an seine in dieser Saison größtenteils guten HSV-Leistungen an, winkt ihm eine Nominierung für die Testspiele im März – und ein Platz im EM-Kader.

Sein EM-Ticket sicher haben dürfte László Bénes. Der Mittelfeldmann trifft mit der Slowakei auf Belgien, Rumänien und ein noch zu ermittelndes Team.