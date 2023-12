„Er ist eine Maschine!“ HSV feiert nach dem Derby vor allem einen Profi

Fast sechs Wochen hatte Ignace Van der Brempt nach einem Muskelfaserriss aussetzen müssen. Erst wenige Tage vor dem Stadtderby feierte der belgische U21-Nationalspieler seine Rückkehr in das HSV-Mannschaftstraining. Am Freitag stand er dann trotzdem direkt wieder in der Startelf und legte ein beeindruckendes Comeback hin. Von den Mitspielern gab es hinterher jede Menge Applaus.

Für die volle Spielzeit reichte die Kraft noch nicht. Nach 75 Minuten wurde Van der Brempt beim Derby ausgewechselt. Trotzdem hatte der Rechtsverteidiger am Ende die meisten Zweikämpfe (23) aller Spieler auf dem Platz gewonnen. Damit aber nicht genug. Mit seinem Tempo und seiner Dynamik schob er das HSV-Spiel nach vorne immer wieder an. Den Treffer zum 1:2 bereitete er mit einer perfekten Flanke vor.

Van der Brempt hat beim HSV keine Zukunft

„Er ist eine Maschine. Ein super Spieler, der sehr wichtig für uns. Ich denke, das hat man gesehen“, erklärte Robert Glatzel nach dem Abpfiff. Dass man die längere Zwangspause dem Belgier auf dem Platz so gut wie gar nicht angemerkt hatte, beeindruckte den HSV-Torjäger. „Es ist schon krass, dass er überhaupt keine Anlaufschwierigkeiten hat. Er ist ja noch sehr jung – und trotzdem eine Riesen-Verstärkung für uns.“

Ab sofort kann der HSV wieder voll auf den 21-jährigen Verteidiger setzen. Damit erhöht sich die Qualität auf dem Platz deutlich. Das war im Derby eindrucksvoll für alle zu sehen.

Klar bleibt auf der anderen Seite allerdings auch: Nach der Saison werden sich die Wege mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wieder trennen. Van der Brempt ist nur bis zum Sommer von RB Salzburg ausgeliehen. Eine Kaufoption besitzen die Hamburger nicht.