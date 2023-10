Eklat im Volkspark: DFB bestraft HSV-Trainer Walter für „erhebliche“ Beleidigung

Das war eine überraschende Nachricht, die der DFB am späten Freitagnachmittag über seine Kanäle verbreitete. HSV-Trainer Tim Walter ist vom Verband für eine „erhebliche“ Beleidigung eines Arztes bestraft worden.

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben des Verbandes am 23. September, also am Tag nach der 1:2-Niederlage des HSV beim VfL Osnabrück. Die Nationale Anti-Doping-Agentur (NADA) hatte an diesem Tag im Volkspark eine Doping-Trainingskontrolle durchführen wollen. Vor Beginn der Maßnahme soll es dann zum Eklat gekommen sein.

Innenraumverbot auf Bewährung für Tim Walter

Walter habe den zuständigen Arzt lautstark angeschrien und „erheblich verbal beleidigt“, wie der DFB schreibt. Warum es zu der Auseinandersetzung gekommen ist, ist bisher unklar. Fest steht damit auch nicht, ob Walters Erregung in Zusammenhang mit dem Doping-Prozess gegen Mario Vuskovic steht.

Was ist in dieser Woche im Volkspark passiert? Jeden Freitag liefert Ihnen die Rautenpost Analysen, Updates und Transfer-Gerüchte – pünktlich zum Wochenende alle aktuellen HSV-News der Woche kurz zusammengefasst und direkt per Mail in Ihrem Postfach. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Walter habe sich später für sein Fehlverhalten entschuldigt, heißt es vom DFB. Damit könnte er eine höhere Strafe abgewendet haben. Ungeschoren kommt der 47-Jährige aber auch so nicht davon. Der Verband verhängte wegen unsportlichen Verhaltens eine Strafe in Höhe von 20.000 Euro. Zudem verdonnerte der DFB Walter zu einem Innenraumverbot von zwei Liga-Spielen – dieses wurde allerdings bis 30. Juni 2024 zur Bewährung ausgesetzt.