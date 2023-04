„Einfach nur doof“: Montero erlebt tragischen HSV-Hattrick

So langsam wird diese Geschichte tragisch. Macht Javi Montero so weiter, wird er irgendwann als der HSV-Profi mit den meisten Platzverweisen bei den wenigsten Einsätzen in die Geschichte eingehen. Womöglich wird er dabei am Ende sogar nie im Volksparkstadion gespielt haben.

Beim 2:2 in Düsseldorf kam der Leih-Spieler von Besiktas Istanbul zu seinem dritten HSV-Einsatz. Nach seiner verkorksten Premiere beim 3:3 in Heidenheim (Montero wurde zur Halbzeitpause ausgewechselt), seinem bitteren zweiten Auftritt beim 2:4 in Karlsruhe (der Innenverteidiger flog kurz vor Schluss mit Gelb-Rot vom Platz), machte er nun seinen persönlichen Horror-Hattrick perfekt.

MOPO

Beim ersten Tor der Düsseldorfer verschätzte sich Montero, der überraschend für Jonas David spielte, und ließ Gegenspieler Dawid Kownacki viel zu viel Platz, weil er unter eine Eckball-Flanke hindurchtauchte. Auch vor dem zweiten Gegentor war der Spanier nicht dicht genug dran an Vorbereiter Rouwen Hennings und sah entsprechend nicht gut aus. Damit aber nicht genug. Wie schon in Karlsruhe sah er in der Schlussphase dann auch noch Gelb-Rot und ist damit nun erst mal wieder komplett draußen.

Walter ärgert sich über die erste Gelbe Karte für Montero

„Er macht es alles nicht absichtlich“, sagte nach dem Spiel HSV-Trainer Tim Walter, der sich besonders über Monteros erste Gelbe Karte wegen Spielverzögerung ärgerte. „Die Karte ist einfach nur doof gewesen. Da muss er cleverer werden und daraus lernen.“‘

Das könnte Sie auch interessiere: Die MOPO-Noten für die HSV-Profis beim 2:2 in Düsseldorf

Ob man das beim HSV noch erleben wird, ist fraglich. Zwar wurde Montero von seinen Mannschaftskollegen in Düsseldorf demonstrativ in Schutz genommen. Seine Leistung und bisherige Ausbeute sprechen auf der anderen Seite für sich. Es wird schon einiges passieren müssen, bis der Spanier seine nächste Chance beim HSV bekommen wird. Erst mal ist er nun ohnehin gesperrt. Mal wieder.