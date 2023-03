HSV-Leihspieler: Bei zwei Profis läuft es – bei einem gar nicht

Mit Stephan Ambrosius, Maximilian Rohr. Marko Johansson und Robin Meißner hat der HSV vier Spieler in dieser Saison verliehen. Stand jetzt werden alle im kommenden Sommer in den Volkspark zurückkehren. Ob sie da auch wirklich eine Perspektive haben, ist jedoch sehr fraglich. Die MOPO gibt einen Überblick, wie sich die HSV-Leihspieler bislang in der Fremde geschlagen haben.

Am besten läuft es für Meißner. Der Stürmer ist bei Drittligist Viktoria Köln klarer Stammspieler, kam in dieser Saison bei allen 27 Liga-Spielen zum Einsatz und stand dabei nur ein Mal nicht in der Startelf. Seine Ausbeute ist mit acht Toren und drei Vorlagen sehr ordentlich. Beim HSV läuft der Vertrag des 23-jährigen Stürmers noch bis 2024.

HSV-Leihspieler Rohr hat seinen Marktwert in Paderborn fast verdoppelt

Auf 14 Liga-Einsätze für Paderborn hat es bislang Rohr gebracht. Er sorgte für ein Tor und zwei Vorlagen, hat seinen Marktwert laut transfermarkt.de in dieser Saison schon von 350.000 auf 600.000 Euro fast verdoppelt. Für eine Million Euro kann Paderborn den 27-jährgen Defensivspieler im Sommer per Option kaufen. Rohrs HSV-Vertrag läuft noch bis 2024.

Sperren und Verletzungen werfen Ambrosius in Karlsruhe aus der Bahn

Ebenfalls bis 2024 steht Ambrosius noch beim HSV unter Vertrag. Als Leih-Spieler in Karlsruhe lief es für ihn bislang durchwachsen. 14 Liga-Spiele (alle Startelf) machte er für den KSC in dieser Saison. Die meisten Einsätze gab es für ihn in der Hinrunde. Zuletzt warfen ihn Sperren und Verletzungen immer wieder aus der Bahn.

Das könnte Sie auch interessieren: Sieben Experten sprechen in der MOPO: Schafft der HSV den Aufstieg wieder nicht?

Bleibt noch Johansson. Der Torhüter spielt in dieser Saison auf Leih-Basis für Bundesligist VfL Bochum, kam allerdings noch bei keinem Pflichtspiel zum Einsatz. Meistens saß er nur auf der Tribüne. Nur bei elf Auftritten schaffte er den Sprung in den Kader. Beim HSV steht der 24-Jährige noch bis 2025 unter Vertrag.