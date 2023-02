Ein Ex-Hamburger soll ihn aufhalten: Rostock zittert vor HSV-Knipser Glatzel

Mit dem 4:2 gegen Braunschweig legte der HSV am vergangenem Wochenende nicht nur einen erfolgreichen Start in die Rückrunde hin. Auch Torjäger Robert Glatzel zeigte direkt, dass er in der XXL-Winterpause nichts verlernt hat. Mit zwei Treffern gehörte er gegen Braunschweig zu den entscheidenen Spielern auf dem Platz. Am Sonntag geht es nun mit dem Gastspiel in Rostock weiter. Dort wird bereits vor Glatzel gezittert.

Insgesamt 13 Tore hat der Angreifer in dieser Saison bislang erzielt. Das sind nur vier weniger als die komplette Rostocker Mannschaft zusammen. Geht es nach dem HSV, soll sich an diesen Verhältnissen am Sonntag nichts ändern – auch wenn Hansa das mit allen Mitteln verhindern will.

Rostock will sich gegen HSV nicht geschlagen geben

„Natürlich kann man so einen Spieler wie Glatzel nie ganz ausschalten. Aber wir versuchen zumindest seinen Radius so einzugrenzen, dass wir in dem Bereich, wo er sich am wohlsten fühlt, gut in die Zweikämpfe reinkommen“, so Rostock-Trainer Patrick Glöckner, der den HSV zwar in der „absoluten Favoritenrolle“ sieht, allerdings auch betont, dass sich seine Mannschaft nicht kampflos geschlagen geben wird.

MOPO

Besonders gefordert dürfte dabei ein Ex-Hamburger werden. Innenverteidiger Rick van Drongelen tritt erstmals in einem Pflichtspiel gegen den HSV an. Seine Aufgabe wird es vor allem sein, Glatzel vor dem Tor aufzuhalten.

Das könnte Sie auch interessieren: Darum dürfen die HSV-Zugänge auch gegen Rostock nicht ran

Kein leichter Job. In seinen bislang 60 Spielen für den HSV hat Glatzel 40 Tore erzielt. Dabei waren sieben Doppelpacks. Auch in der vergangenen Saison traf er gegen Rostock zweifach.