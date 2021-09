Es war der Tag, an dem er sich in die Herzen der HSV-Anhänger schoss. Am 18. Dezember 2005 traf der gerade 19 Jahre alt gewordene Mustafa Kucukovic kurz nach seiner Einwechslung zum 1:1 in Bremen. Knapp 16 Jahre später ist von dem Derby-Ruhm nicht mehr viel übrig. Kucukovic sitzt in U-Haft, wartet auf seinen Prozess.

Im März dieses Jahres wurden der gebürtige Bosnier, der in der Jugend 17 Mal für Deutschland spielte, und eine weitere Person festgenommen. Der Vorwurf: Sie sollen 310 Kilogramm Drogen beschafft und in größeren Mengen verkauft haben.

Kucukovic traf für den HSV bei Werder Bremen – jetzt wartet er auf seinen Prozess

Zwischenzeitlich war Kucukovic auf freiem Fuß, wartet nun in Nordrhein-Westfalen darauf, wie es weitergeht.

Das könnte Sie auch interessieren: Darum wird HSV-Profi Kinsombi jetzt zu Mister Cool

Nach wie vor beteuert der Ex-Profi seine Unschuld und hofft darauf, dass sich alles in seinem Sinne aufklärt. Den HSV-Fans bleibt er als zumindest kleiner Derby-Held in Erinnerung.