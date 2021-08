So manch ein Fan dürfte sich in den ersten vier Partien der Saison schon verwundert die Augen gerieben haben, als im Spielaufbau plötzlich einer der HSV-Verteidiger zentral und tief in der generischen Hälfte auftauchte und ein Zuspiel forderte. Im System Tim Walter allerdings nichts Ungewöhnliches – und ein Phänomen, das drei Hamburger Profis zu ligaweiten Spitzenreitern macht.

„Sie haben es verinnerlicht, zocken richtig geil hinten raus“, lobte der HSV-Coach seinen Vierer-Abwehrverbund schon nach dem Pokal-Spiel in Braunschweig. Dass die Idee von Walter bei allem vorhandenen Verbesserungspotenzial erste Früchte trägt, zeigt ein Blick auf die individuelle Ballkontakt-Statistik in Liga zwei (vor dem vierten Spieltag).

Zweite Liga: Die meisten Ballkontakte haben drei HSV-Profis

Mit bis dato 361 Kontakten steht Tim Leibold unangefochten an der Spitze, auf gut 120 Berührungen bringt es der Vize-Käpt’n pro Partie. Annähernd in seine Nähe kommen auf den Plätzen zwei und drei nur zwei seiner Kollegen: Sebastian Schonlau hat insgesamt 293 Ballkontakte vorzuweisen (knapp 98 pro Spiel), der wiedergenesene Jan Gyamerah 267 (89).

Dass Nummer vier im Hamburger Defensiv-Bunde, Jonas David, mit durchschnittlich gut 79 Kontakten pro Partie auch in den Top Ten zu finden ist, verwundert nicht – umso mehr aber, dass Keeper Daniel Heuer Fernandes mit insgesamt 206 Berührungen auf Rang 16 rangiert. Der nächste Torwart folgt in Marius Gersbeck (Karlsruher SC) erst auf Platz 39 (!).

HSV: Leibold und Schonlau waren schon mal an der Spitze

Ein Resultat des Walter-Fußballs, das dem Trainer gefallen dürfte. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass vor allem die beiden HSV-Kapitäne keine Unbekannten in der Statistik sind. In der Saison 2019/2020 war Leibold bereits ganz vorne mit dabei, brachte es in 34 Spielen auf ganze 2722 Kontakte und musste sich nur Stuttgarts Pascal Stenzel geschlagen geben (3242).

Schonlau hingegen kennt den Platz an der Sonne nur allzu gut, im vergangenen Jahr war er – noch im Trikot des SC Paderborn – mit 2681 Kontakten ligaweiter Spitzenreiter. Geht es weiter wie bisher, dürfte der Spielführer, genau wie sein Vize, dieses Jahr noch einige Ballstreichler drauflegen.

Die Ballmagneten der Liga, sie sind in den Reihen des HSV – zur Freude von Coach Walter. Dass dieser Spielstil bei allen magnetischen Eigenschaften aber auch Risiken birgt, haben die ersten Saisonspiele gezeigt. Die Anziehungspunkte Leibold und Co. jedenfalls müssen bei jedem Kontakt sauberer agieren als ohnehin schon. Vor allem, wenn sie ihre Stammposition in der hinteren Reihe verlassen.