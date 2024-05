Nach dem Ende aller Aufstiegsträume haben die Verantwortlichen und Profis des HSV Gewissheit. Der Verein wird auch ein siebtes Jahr in Folge in der zweiten Liga spielen und will sich für einen weiteren Anlauf neu aufstellen. Aber: Längst nicht jeder Profi will diesen Weg auch mitgehen. Insbesondere László Bénes wird nicht zu halten sein. Wer am HSV-Topscorer dran ist.

Nach dem Ende aller Aufstiegsträume haben die Verantwortlichen und Profis des HSV Gewissheit. Der Verein wird auch ein siebtes Jahr in Folge in der zweiten Liga spielen und will sich für einen weiteren Anlauf neu aufstellen. Aber: Längst nicht jeder Profi will diesen Weg auch mitgehen. Insbesondere László Bénes wird nicht zu halten sein. Wer am HSV-Topscorer dran ist.

Um den Slowaken, der als einziger HSV-Profi an der EM (ab 14.6.) teilnehmen wird, ist längst ein Hauen und Stechen entbrannt. Zahlreiche Vereine buhlen um Bénes, der den HSV aufgrund einer Ausstiegsklausel in diesem Sommer verlassen darf.

Die Summe, der der aufnehmende Verein zu zahlen hat, soll im Bereich von 2,5 bis drei Millionen Euro liegen und ist offenbar auch davon abhängig, ob der Verein im In- oder Ausland spielt oder im internationalen Geschäft vertreten ist. In dem Fall wäre der Betrag höher.

Hoffenheim soll Interesse an Bénes haben

Wer ist dran an Bénes? Nach MOPO-Informationen zählen drei Bundesligavereine zu den ernsthaftesten Interessenten. Einer davon soll 1899 Hoffenheim sein. Verlockend für den HSV-Mittelfeldmann: Die Kraichgauer schoben sich am Sonntag durch ihren 6:0-Erfolg in Darmstadt als aktueller Tabellensiebter auf den Conference-League-Rang, dürfen sogar noch vom Sprung in die Europa League träumen.

Kurios: Sollte Dortmund die Champions League gewinnen, könnte Hoffenheim beim Erreichen des sechsten Platzes sogar noch einen Platz in der Königsklasse ergattern.

Auch ausländische Klubs zeigen Interesse an Bénes

Auch aus dem Ausland gibt es Interesse. Feyenoord Rotterdam wurde bereits vor geraumer Zeit als Aspirant gehandelt. Zuletzt machten in der Türkei hartnäckig Gerüchte um einen Bénes-Wechsel zu Trabzonspor die Runde. Das allerdings könnte für den Offensivmann nach seiner Top-Saison (bislang 13 Tore und zwölf Vorlagen) allenfalls finanziell interessant sein.

Offen, wie Bénes sich entscheiden wird. Durchaus möglich, dass er erstmal die EM spielt, um seine Position auf dem Transfermarkt weiter zu verbessern. Die Slowaken treffen in ihrer Vorrundengruppe auf Belgien, die Ukraine und Rumänien. Nicht bekannt ist bislang allerdings, ob Bénes seine Ausstiegsklausel nur bis zu einem bestimmten Datum ziehen kann. In diesem Fall könnte er sich auch vor dem Turnier entscheiden müssen.

HSV-Trainer Steffen Baumgart erklärte zuletzt noch, er halte einen Bénes-Verbleib in Hamburg für realistisch und stellte fest: „Ich gehe davon aus, dass er bleiben will.“ Dafür spricht aufgrund des verpassten Aufstiegs allerdings so gut wie gar nichts mehr.

Auch Reis und Glatzel besitzen beim HSV Ausstiegsklauseln

Der 26-Jährige ist nicht der einzige Profi, der den HSV in diesem Sommer per Ausstiegsklausel verlassen könnte. Auch Ludovit Reis (für einen Betrag im Bereich von fünf bis sieben Millionen Euro) und Robert Glatzel (etwa 2,3 Millionen) haben diese Option. Offen, wie sich die beiden entscheiden werden.

László Bénes nach der HSV-Pleite in Paderborn WITTERS László Bénes (l.) und Robert Glatzel nach der HSV-Pleite in Paderborn

Wechselgedanken sollen zudem beim ins zweite Glied gerückten Keeper Daniel Heuer Fernandes und Abwehrmann William Mikelbrencis bestehen. Auch Flügelflitzer Jean-Luc Dompé ließ zuletzt offen, ob er seine Zukunft langfristig beim HSV sieht.

Ob der HSV, wie beabsichtigt, die Leihspieler Ignace Van der Brempt (Salzburg), Dennis Hadzikadunic (Rostow) und Lukasz Poreba (Lens) weiterhin an den Verein binden kann, ist offen. Die größte Chance besteht diesbezüglich bei Abwehrmann Hadzikadunic.