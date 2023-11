Doppelschlag in zwei Minuten: HSV-Frauen verlieren Topspiel in Potsdam

Nach sechs Siegen in Folge haben die Hamburger Überfliegerinnen ihre zweite Niederlage in der 2. Bundesliga kassiert. Im Spitzenspiel beim sechsfachen Deutsche Meister Turbine Potsdam verloren die Hamburger Aufsteigerinnen zwar mit 0:2 (0:0), verbleiben aber an der Tabellenspitze.

Ein Doppelschlag binnen 120 Sekunden kostete den HSV-Frauen einen Punktgewinn bei Turbine, das 2005 und 2010 noch die Champions League gewonnen hatte und im Sommer erstmals aus dem Oberhaus abgestiegen war.

2. Bundesliga: HSV-Frauen verlieren bei Turbine Potsdam

Die deutsche U20-Nationalspielerin Maya Hahn (59.) sowie Laura Lindner (61.) trafen vor 1046 Zuschauer:innen in Potsdam, nachdem Lindner kurz vor der Pause bereits die Latte getroffen hatte (44.).

Die Hamburger drehten in der Schlussphase zwar noch mal auf, kamen aber trotzdem kaum zu Torchancen – weil die beste Defensive der Liga (nur vier Gegentore) kaum etwas zuließ. „Ich glaube, wir wollten den Sieg heute ein bisschen mehr als der HSV“, sagte Turbine-Kapitänin Jennifer Cramer.