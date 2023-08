Perfekt: Champions League im HSV-Stadion! Diese Top-Klubs könnten kommen

Genau 6099 Tage nach dem der Ball mit den vielen Sternchen das letzte Mal durch den Volkspark vermeldete der HSV den Vollzug: Die Champions League kehrt nach Hamburg zurück! Wie sich bereits angedeutet hatte, wird Schachtar Donezk seine drei Gruppenspiele im Herbst im Volksparkstadion abhalten.

Die Umstände sind grausam, ein Fakt, der bei aller Freude über internationalen Spitzenfußball in Hamburg, nicht in Vergessenheit geraten darf. Wegen des russischen Angriffskrieges ist es dem UEFA-Cup-Sieger von 2009 unmöglich, seine Spiele im heimischen Stadion auszutragen. In der Donbass Arena, 2009 für die EM 2012 eröffnet, spielt Schachtar schon seit 2014 wegen Kämpfen zwischen pro-russischen Separatisten und ukrainischen Streitkräften im Zuge der Krim-Annexion nicht mehr.

Champions-League-Spiele im HSV-Stadion

In der Vorsaison hatte Donezk, das seit 2014 auf die Arena in Kiew ausgewichen war, seine Spiele in Warschau ausgetragen – wegen Terminproblemen aber platzte diese Option für dieses Jahr. Nun also Hamburg.

„Wir sind überzeugt, dass die Spiele im Volksparkstadion auf höchstem Niveau ausgetragen werden und sowohl lokale Fußballfans als auch Tausende Ukrainer, die derzeit vorübergehend in Deutschland und anderen europäischen Ländern leben, auf den Tribünen zusammenkommen werden“, sagte Dmytro Kyrylenko, der kaufmännischer Direktor von Schachtar.

Der Ticketvertrieb (51.500 Fans sind zugelassen) läuft über den HSV, genau wie die komplette Organisation der Spieltage, die an der der folgenden Termine stattfinden: 19./20. September, 3./4. Oktober, 24./25. Oktober, 7./8. November, 28./29. November und 12./13. Dezember. Dafür wird der HSV mit einer Umsatzbeteiligung entlohnt.

„Infrastrukturell und organisatorisch können wir Shakhtar die für die Champions League notwendige Expertise und Erfahrung bieten. Der persönliche Austausch zeigte schnell das gemeinsame Verständnis und stärkte das Vertrauen. Wir haben uns ob der Widrigkeiten, mit denen der ukrainische Meister und das Land per Se zu kämpfen haben, aus unserer gesellschaftlichen Verantwortung in der Stadt Hamburg besonders bemüht, ein adäquater Co-Gastgeber zu sein“, sagt HSV-Vorstand Eric Huwer.

Welche Stars aber können die Hamburger Fans erwarten? Donezk ist in Lostopf 3 gesetzt – es könnte also der ein oder andere Hochkaräter dem Volkspark einen Besuch abstatten. Also Lostopf 1 unter anderem etwa Titelverteidiger Manchester City mit Erling Haaland, der FC Barcelona, Paris St. Germain oder aber der deutsche Rekordmeister, die Bayern. Neben Borussia Dortmund und RB Leipzig befinden sich in Lostopf 2 Vereine wie der FC Arsenal, Vorjahresfinalist Inter Mailand, Atletico und Real Madrid, Manchester United oder der FC Porto.