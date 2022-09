Dompé bricht HSV-Training ab: So steht es um sein Sprunggelenk

Man kann mit Gewissheit sagen, dass Jean-Luc Dompé beim HSV bisher richtig eingeschlagen ist. Schon in seinen ersten Spielen verzückte er die Fans mit seinen Dribblings, denen immer wieder gefährliche Flanken und somit Torchancen folgten. Umso bitterer war das, was sich am Mittwochvormittag auf dem Trainingsplatz im Volkspark ereignete.

Nach einem unglücklichen Pressschlag mit Robert Glatzel musste der Franzose erst behandelt und dann mit einem Verband am Fuß in die Katakomben gefahren werden.

Eine erste Diagnose ergab eine Verletzung am rechten Sprunggelenk, eine genauere stand am Abend noch aus. Dompé wurde für weitere Untersuchungen ins UKE gebracht, wo eine Kernspintomographie durchgeführt wurde.

Beim Test gegen den FC Nordsjælland am Donnerstag wird der 27-Jährige aber definitiv nicht zum Einsatz kommen.