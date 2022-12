Die HanseMerkur steht unter anderem für hanseatische Kaufmanns-Ehre und klare Werte. Mit dem HSV arbeitet das traditionsreiche Hamburger Versicherungsunternehmen schon länger zusammen. In diesem Sommer wurde sich ganz bewusst entschieden, das Engagement auszubauen und künftig als Haupt- und Trikotsponsor im Volkspark aufzutreten. Von einer großen hanseatischen Verbindung war damals die Rede.

Sportlich könnte es aktuell für den HSV kaum besser laufen. Zwölf Siege holte das Team von Tim Walter saisonübergreifend aus den vergangen 14 Liga-Spielen. Passend dazu wird die Länderspielpause auf Platz eins in der Tabelle verbracht. Ein schönes Bild. Doch es gibt abseits des Sports bekanntlich auch eine große Schattenseite im Volkspark – und das beschäftigt mittlerweile auch den Hauptsponsor.

Fall Thomas Wüstefeld sorgt für Unruhe beim HSV

Wie sieht man beim Hauptsponsor die aktuelle Lage des HSV? Wird durch das Chaos auf der Chefetage und den weiterhin vielen offenen Fragen um Vorstand Thomas Wüstefeld so langsam auch ein Imageschaden befürchtet? Die MOPO fragte bei der Versicherung nach.

„Wir haben unsere vertrauensvolle Partnerschaft zum Hamburger SV über die letzten Jahre kontinuierlich und gezielt ausgebaut, weil die traditionsbewussten Werte des Vereins mit denen unseres Unternehmens im hohen Maße übereinstimmen und uns die tiefe Verwurzelung in der Hansestadt Hamburg eint. Die sportliche Situation des HSV ist für uns als Hauptsponsor aktuell sehr erfreulich“, heißt es in einer Stellungnahme. Des Weiteren wird betont, dass natürlich auch die Entwicklung abseits des Platzes und die „mediale Berichterstattung“ dazu verfolgt werde, man sich aber nicht an Spekulationen und Bewertungen beteiligen möchte.

Zumindest indirekt gibt es dann aber doch noch einen Kommentar: „Generell ist Ruhe und Stabilität im Vereinsumfeld die Basis für einen dauerhaft stabilen sportlichen Erfolg. Sofern wir dazu einen Beitrag leisten können und dies gewünscht ist, bringen wir uns gern ein. Denn als wirtschaftlicher Akteur und Unterstützer ist uns natürlich sehr am Erfolg des HSV gelegen.“

Heißt im Klartext: Auch beim Hauptsponsor wünscht man sich, dass alle Vorwürfe möglichst schnell aufgeklärt werden, damit sich alle wieder auf das Wesentliche konzentrieren können und die Basis für den Erfolg nicht weiter gefährdet wird. Als mögliche Kreditgeber für die Kosten der Stadion-Sanierung steht die Versicherung weiterhin bereit. Helfen kann das auf jeden Fall. Für Ruhe und Ordnung muss der HSV hingegen selbst im Volkspark sorgen. Dabei steht der Verein unter Beobachtung – auch vom aktuell wichtigsten Sponsor.