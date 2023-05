Dringend! Der HSV braucht endlich wieder seine Tor-Butler

Die Zeiten haben sich geändert und die Rollen sind schon länger nicht mehr so verteilt, wie sie es mal waren. Dabei war es eine ziemliche erfolgreiche Konstellation. Nur in zwei der vergangenen zehn Spielen hat Robert Glatzel für den HSV getroffen. Kritische Töne wurden zuletzt lauter. Dabei ist der Stürmer längst nicht das einzige Problem.

Mit Glatzel hatte der HSV in der Hinrunde nicht nur den treffsichersten Angreifer der Zweiten Liga in den eigenen Reihen. Mit Jean-Luc Dompé und László Bénes spielten auch zwei der besten Vorlagengeber der Liga für den HSV. Das Problem: Bei dem Duo zeigt wie auch bei Glatzel die Formkurve in der Rückrunde eher nach unten als nach oben.

Dompé und Bénes liefern nciht mehr genügend Assists

Sieben Tore hatte Dompé in der ersten Saisonhälfte vorbereitet, in der Rückrunde sind es erst zwei. Bei Bénes (sechs/drei) sieht die Verteilung der Ausbeute ähnlich aus. Kurios: In den vergangenen vier Spielen war plötzlich Glatzel mit vier Assists der beste Vorlagengeber beim HSV, dafür fehlte er dann aber oft im Strafraum selbst als Vollstrecker. Die Rechnung ging nicht wirklich auf.

Um wieder zurück in die Erfolgsspur zu kommen, braucht der HSV die alte Rollenverteilung. Wie das gegen Paderborn funktioniert, war in der Hinrunde zu sehen. Beim 3:2-Sieg bereiteten Dompé und Bénes alle HSV-Tore vor. Dazu trugen sich beide neben Glatzel auch noch selbst in die Torschützenliste ein.