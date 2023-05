Walter lobt HSV-Torjäger Glatzel trotz Tor-Krise: Das ist die Begründung

Nur drei Tore in den vergangenen zehn Spielen, in den letzten drei Partien kein einziges von ihm: Auch Tim Walter erhofft sich, dass Robert Glatzel „wieder mehr trifft“ als zuletzt. Aber der HSV-Trainer mahnt zugleich, die Form des Stürmers nicht allein anhand seiner Tore zu bewerten: „Wenn man nur die Zahlen nimmt, performt er sehr gut. Und vor allem legt er mittlerweile auch Tore auf.“

Tatsächlich lieferte Glatzel allein in den vergangenen vier Spielen vier Assists, nachdem er es in den 26 Partien zuvor nur auf eine einzige Vorlage gebracht hatte. „Das ist nicht so schlecht“, gibt Walter dem 29-Jährigen Rückendeckung.

„Es ist wichtig, dass er flexibler wird in seiner Art und Weise. Er ist nicht nur der Torjäger, sondern für sich auch der mitspielende Stürmer“, erklärt der Coach und findet: „Normal wurde uns angekreidet: Nur Robert Glatzel schießt die Tore. Die anderen dürfen jetzt auch treffen.“