Seine Einwechslung ging im Auer Hexenkessel fast ein wenig unter. Die Heim-Fans bejubelten eigentlich schon den ersten Saisonsieg, sorgten für eine tolle Flutlicht-Kulisse. Drei Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit wechselte HSV-Trainer Tim Walter Tommy Doyle ein. Für die Manchester-City-Leihgabe war es die HSV-Premiere. Und was für eine – er bereitete den 1:1-Endstand vor!

In der dritten Minute der Nachspielzeit legte Robert Glatzel den Ball für den Engländer auf, der schlenzte das Leder an die Unterkante der Latte. Die entscheidende Vorlage für Dirk Carlson, den Auer Unglücksraben. Der legte sich das Ei ins eigene Netz. Der Rest war purer HSV-Jubel – und Doyle endlich mittendrin. Von Trainer und Teamkollegen wurde der Brite geherzt. Plötzlich Matchwinner!

HSV: Tommy Doyle beim Debüt für Hamburg direkt Matchwinner

Schon gegen Nürnberg hatten viele mit dem ersten Joker-Einsatz des 19-Jährigen gerechnet. Walter aber mahnte zu Geduld mit Doyle – und sollte Recht behalten. In Aue bewies der Hamburger Trainer ein goldenes Händchen.

Dass er schuss- und torgefährlich ist, hatte Doyle in den vergangenen Trainingswochen schon bewiesen. Erstmals durfte der Rechtsfuß es jetzt auch auf dem Platz präsentieren. „Tommy ist jetzt drei Wochen da und hat immer wieder den Stempel drauf, dass er von einem großen Verein kommt. Das tut ihm nicht gut, er muss noch viel für unser Spiel lernen. Aber er hat einen überragenden Fuß“, sagte Walter über den Debütanten. Da dürfte die Brust schon ein wenig größer sein, wenn es nun wieder zum englischen U21-Nationalteam geht.

Wenn er zurückkehrt, steht das Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf vor der Tür. Dann kehren erstmals die Fans unter 2G-Bedingungen im großen Stil zurück in den Volkspark. Dann will Doyle sein feines Füßchen auch vor heimischen Publikum zeigen. Ob von Beginn an oder nicht – dass er den Unterschied machen kann, wissen sie beim HSV spätestens seit Freitagabend, 20.23 Uhr.