Dank des Heimsiegs über Heidenheim (2:0) hat der HSV erstmals in dieser Saison drei Zweitliga-Partien in Serie gewonnen. Ergebnistechnisch befindet sich der HSV-Dampfer aktuell also voll auf Kurs – und könnte in Sandhausen mit Steuermann Tim Walter die Rekord-Fährte eines Ex-Coaches so richtig aufnehmen.

Daniel Thioune läutete seine Amtszeit vor eineinhalb Jahren optimal ein, die ersten fünf Spiele unter seiner Regie wurden alle gewonnen – bis heute der Sieg-Rekord des HSV in Liga zwei. Leicht wird das Knacken dieser Bestmarke im hier und jetzt freilich nicht.

Gelingen dem HSV fünf Siege in Serie?

Das Nordderby gegen Werder kommende Woche, in dem der Rekord eingestellt werden könnte, wirft in dieser Hinsicht offenkundig bereits seine Schatten voraus. Zuvor jedoch muss am Samstag mit dem SV Sandhausen auch erstmal jenes Team geschlagen werden, das im Gesamttableau derzeit zwar nur auf dem 15., in der Rückrunden-Tabelle aber auf einem starken fünften Platz rangiert.

Angesprochen auf das (unausgesprochene) Saisonziel Aufstieg wich Walter zuletzt zwar aus: „Schauen wir mal, was in Sandhausen passiert.“ Und auch derlei Serien interessieren ihn herzlich wenig.

Setzen die HSV-Profis des Trainers Maxime „Wir wollen immer gewinnen“ aber auch in der Kurpfalz um, so fehlt Walter und Co. auf der Rekord-Jagd de facto nur noch ein Schritt.