Ohne Kittel? Diese Fragezeichen gibt es beim HSV vor dem Derby

Nur drei Trainingseinheiten bleiben Tim Walter, um sein Team auf das Stadtderby am Freitag gegen den FC St. Pauli (18.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) vorzubereiten und sich für die passende Startelf zu entscheiden. Noch gibt es einige offene Fragen.

Beim Gastspiel in Kaiserslautern fiel Jonas Meffert verletzt aus. Der 28-Jährige hatte zuvor über Wadenprobleme geklagt. Wird er für das Derby nun wieder fit? Beim HSV ist man vorsichtig optimistisch. Noch ist allerdings offen, wann Meffert wieder mit der Mannschaft trainieren kann. Spätestens bis Donnerstag sollte er wieder voll dabei sein.

MOPO

Neben Meffert fehlte in Kaiserslautern auch Moritz Heyer (Erkältung). Der Verteidiger ist nun wieder gesund und für das Derby einsatzbereit. Wahrscheinlich wird er seinen Platz rechts in der Abwehrkette zurückbekommen. Das sorgt dann gleichzeitig für die Frage: Wer verteidigt links? Mit Miro Muheim und Noah Katterbach gibt es zwei heiße Kandidaten, die sich im Training jetzt aufdrängen können und sollten.

Dompé für Kittel? Suhonen oder Bénés? Muheim oder Katterbach?

Und was passiert im offensiven Mittelfeld? Auch hier gibt es zwei spannende Fragen, die im Laufe der Woche noch beantwortet werden müssen. Bekommt Sonny Kittel nach seinem schwachen Auftritt in Kaiserslautern direkt die nächste Chance oder ist Jean-Luc Dompé mal wieder bereit für einen Einsatz in der Startelf? Und: Wer darf neben Ludovit Reis im Zentrum ran? Anssi Suhonen kämpft mit László Benés um den Platz.