„Die Zukunft des Vereins“: HSV-Teenies haben jetzt einen eigenen Fan-Block

Die Fans rennen dem HSV die Bude ein – elf ausverkaufte Spiele in Serie sind Vereinsrekord. Beim Heimspiel gegen Hansa (2:0) am Sonntag feierte der „Young Ones Block“, beheimatet in 21C und 27A, seine Premiere.

Dort schlägt ab sofort das Herz der jungen HSV-Fans, die in der Vorsaison gegen Paderborn bereits mit einer eigenen Choreo aufwarteten.

Teilweise gibt es im Teenie-Block Karten für fünf Euro

Jugendliche HSV-Mitglieder bekommen in besagten Blöcken bis zu einem gewissen Kontingent vergünstigte Tickets für fünf (Steher) respektive zehn Euro (Sitz).

„Sie sind die Zukunft unseres Vereins“, sagt Fandirektor Cornelius Göbel.