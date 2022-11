Die Flügel-Frage: Wer beginnt beim HSV auf den Außenpositionen?

Was beim 3:1 gegen Regensburg noch als taktischer Coup gefeiert wurde, ging beim 0:1 in Fürth nicht auf: Das Experiment mit Ransford Königsdörffer als Rechtsverteidiger. „Wenn alle Spieler nicht so funktionieren, dann ist es für den Einzelnen auf vielleicht ungewohnten Positionen natürlich auch schwieriger“, nahm Coach Tim Walter den 21-Jährigen in Schutz.

Im Wissen darum, dass es gegen die SpVgg mehrere „Ausfälle“ gegeben habe. Dazu zählten auch Sonny Kittel und Jean-Luc Dompé, die vorzeitig runter mussten – und nun eventuell weichen müssen?

Mikelbrencis könnte hinten rechts beginnen

Entscheidet sich Walter gegen Sandhausen hinten rechts für William Mikelbrencis, der zuletzt zweimal zuschauen musste, könnte Königsdörffer Kittel oder Dompé auf dem offensiven Flügel ersetzen.

Das könnte Sie auch interessieren: Walter muss warten: Daran hapert es bei seinem neuen HSV-Vertrag

Oder aber der Ghanaer selbst muss auf der Bank Platz nehmen. Drei aus vier – der Coach hat die Außenplatz-Wahl.