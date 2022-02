Der HSV bekommt vor dem Derby gegen Werder Bremen Rückenwind – und darf sich auf eine amtliche Kulisse am Sonntag freuen. Der Senat hat eine Zuschauer-Erweiterung auf 25.000 beschlossen – und das nicht nur für das DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den Karlsruher SC (2. März), sondern schon für das Nord-Derby. Damit dürfte der Volkspark am Wochenende zum Hexenkessel werden.

„Wir freuen uns, dass die konstruktiven Gespräche mit dem Hamburger Senat zu einem guten Ergebnis geführt haben“, sagte HSV-Vorstand Dr. Thomas Wüstefeld und ergänzte: „Wir werden verantwortungsbewusst mit dieser neuen Kapazitätsobergrenze umgehen und sind sehr froh, dass wir nun deutlich mehr unserer Fans den Zugang zu zwei solchen Topspielen ermöglichen können.“

HSV: 25.000 Fans beim Derby gegen Werder im Volkspark

Beide Paarungen werden unter 2G-Plus-Bedingungen ausgetragen, zudem herrscht Maskenpflicht. Anders als zuletzt wird es 3000 Stehplatztickets für die Nordtribüne geben. 1400 Werder-Fans werden mit nach Hamburg kommen.

Ein mächtiger Zuschauersprung. Bislang waren für beide Duelle nur 10.000 Fans zugelassen, die Tickets jeweils schon ausverkauft. Der Vorverkauf für die Derby-Karten beginnt für Mitglieder am Mittwoch, einen Tag später gehen die Pokal-Tickets in den Verkauf. Die Normalität kehrt langsam aber sicher in den Volkspark ein. Klar ist: Am Sonntag dürfte es heiß hergehen.