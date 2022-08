Auswärts so stark wie nie: Baut der HSV seinen Vereinsrekord aus?

Geschichte geschrieben hat der HSV schon jetzt. Die vergangenen sieben Auswärtsspiele in der Liga, im DFB-Pokal und in der Relegation haben die Hamburger alle gewonnen. Eine solche Erfolgsserie gab es bei den HSV-Profis seit Gründung der Bundesliga 1963 noch nie. In Nürnberg soll dieser Rekord am Samstagabend weiter ausgebaut werden.

Nach dem Abschlusstraining im Volkspark machte sich Hamburgs beste Reisegruppe am Freitagnachmittag auf den Weg. Im Charterflieger ging es nach Nürnberg, der Rückflug über Hannover ist direkt nach dem Spiel geplant. Drei Punkte sollen dann im Gepäck sein.

Auswärts der siegessicherste HSV aller Zeiten

Auswärts läuft es für den HSV, dort ist der HSV die Macht, die er gerne in allen Bereichen in der Zweiten Liga wäre – und das nicht erst seit dieser Saison. Im kompletten Kalenderjahr 2022 ist die Mannschaft von Trainer Tim Walter bislang zu 14 Gastspielen angetreten. Nur zwei gingen am Ende verloren. Bei neun Spielen verließen die Hamburger den Platz als Sieger. Dreimal wurden die Punkte geteilt. Es ist die Bilanz einer echten Spitzenmannschaft.

Walter kennt die Zahlen. Wirklich erklären kann er diese aber nicht. Vielmehr betont der HSV-Coach, dass er auch im heimischen Volkspark gerne ein paar mehr Siege feiern würde. Seine Antwort auf die Frage nach der Auswärtsstärke: „Wir fühlen uns überall wohl und wollen immer unsere Spiele gewinnen.“

Dass es zuletzt auswärts besser lief als zu Hause, sorgt beim HSV vor dem Gastspiel in Nürnberg für ein gutes Gefühl. Von einem Selbstgänger geht allerdings niemand aus. Immerhin gehören die Franken zu den zwei Mannschaften, die die Hamburger in diesem Jahr schon auswärts besiegt haben. Am 5. März verlor der HSV beim Club mit 1:2.

In Nürnberg verlor der HSV zuletzt 1:2

Wie Samstagabend war es auch damals ein Top-Spiel um 20.30 Uhr. Und das ist nicht wirklich die Lieblingsansetzung der Hamburger. Von den acht „Top-Spielen“ am Samstag in der vergangenen Saison konnte der HSV nur drei gewinnen.

Diesmal soll es anders kommen. Der HSV will mit einem Sieg in Nürnberg seinen Auswärtsrekord weiter ausbauen und gleichzeitig beweisen, dass auch „Top-Spiele“ kein Problem sind. Hamburgs beste Reisegruppe ist also mal wieder gefragt.