Derby-Schub oder Derby-Fluch? Der HSV hat beides schon erlebt

Die Marschrichtung unter Tim Walter beim HSV ist klar. Der Blick geht immer nach vorne und nie zurück. Das hat sich nach dem 4:3 im Stadtduell gegen St. Pauli nicht geändert – auch wenn die Freude und Feier diesmal länger und intensiver waren. Von einem „schönen und besonderen Erlebnis“ spricht zwar selbst Walter noch eine Woche danach, doch er betont auch gleichzeitig: „Das alles ist vergangen und deshalb ist unser Fokus jetzt auf das nächste Spiel gerichtet.“

Zum 1. FC Magdeburg geht es an diesem Samstag. Die nächsten drei Punkte im Kampf um den Aufstieg sollen her. Und helfen soll dabei dann auch doch ein bisschen die Vergangenheit. „Wir wollen den Schwung aus dem Derbysieg unbedingt mitnehmen“, sagt nicht nur Walter. Die Frage ist: Geht das so einfach? Gibt es für den HSV nun einen Derby-Schub oder am Ende etwa wieder einen Derby-Fluch?

HSV hofft auf Glatzel-Tore

Erlebt haben sie im Volkspark bereits beides. In der Saison 2018/19 triumphierte der HSV am 25. Spieltag mit 4:0 am Millerntor. Der Aufstieg war zum Greifen nah, doch dann folgte ein brutaler Absturz mit nur noch einem Sieg aus den letzten neun Spielen. Hinterher war vom Derby-Fluch die Rede.

Den Beweis, dass es auch anders geht, gab es dann in der vergangenen Spielzeit. Mit 2:1 wurde St. Pauli am 20. Spieltag im Volkspark geschlagen. Mit reichlich Rückenwind ging es zum nächsten Gegner nach Darmstadt, der dann prompt auch mit 5:0 vom Platz gefegt wurde.

Und diesmal? Das Ergebnis gibt es in Magdeburg. Der HSV ist gefordert und muss nachlegen. Helfen würde dabei ein treffsicherer Torjäger. Den haben die Hamburger zurzeit nur bedingt. Robert Glatzel ist mit 17 Treffern weiterhin der beste Torschütze im Team. Doch so richtig rund lief es für ihn zuletzt nicht. Nur in zwei der vergangenen neun Spiele hat er getroffen. Bringt der Derbysieg nun auch Glatzel wieder in die Spur? Zumindest optimistisch ist er. Seine Ansage: „Man sollte immer das Positive herausziehen, immer weitermachen und niemals aufgeben.“