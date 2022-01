Er ging auf der letzten Rille. Daniel Heuer Fernandes biss beim 2:1-Derbysieg gegen den FC St. Pauli auf die Zähne. Auch, nachdem er minutenlang behandelt worden war. In den Schlussminuten hielt der 29-Jährige den Dreier für seine Farben fest – und feierte seinen ersten Sieg im Stadtduell.

Das Entsetzen, es wäre groß gewesen, hätte Maximilian Dittgen diesen Ball in der fünften Minute der Nachspielzeit versenkt. Heuer Fernandes aber hatte was dagegen, parierte den Versuch des Kiezkickers. Als er den Ball unter seinen Armen vergrub, durfte ihm klar gewesen sein, dass es reicht. Zum ersten Mal, seit er 2019 zum HSV kam, feierte der Schlussmann einen Derbysieg.

Was für eine Woche für Heuer Fernandes. Vergangenes Wochenende kehrte der ehemalige U21-Nationalkeeper von Portugal nach einer monatelangen Verletzungspause ins Hamburger Tor zurück, beim furiosen Pokal-Sieg in Köln hielt er einen Elfmeter. Jetzt der Derbysieg als Kirsche auf der Sahnetorte – inklusive Schmerzen. Aus dem Volkspark kam am Tag nach dem Stadtduell Entwarnung. Größere Blessuren hat Heuer Fernandes nicht davon getragen. Kommende Woche geht es zum Topspiel nach Darmstadt – an seiner alten Wirkungsstätte will der HSV-Torwart dann nachlegen.