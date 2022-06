Neuer Spielplan: Darum bat der HSV um ein Auswärtsspiel zum Start

Auf Wunsch auswärts: Während St. Pauli mit einem Heimspiel in die neue Zweitliga-Serie startet, hatte der HSV bei der DFL darum gebeten, wegen der Konzert-Saison im Volksparkstadion auswärts starten zu dürfen. Weit reisen muss die Mannschaft von Tim Walter aber nicht.

Der HSV gastiert bei Aufsteiger Eintracht Braunschweig. Das bisher einzige Zweitliga-Spiel bei den „Löwen“ gewann der HSV 2020 mit 4:2. Am zweiten Spieltag kommt Hansa Rostock zu einem weiteren Nord-Duell in den Volkspark, eine Woche später geht es zu Hause gegen Heidenheim.

HSV beginnt Zweitliga-Saison mit zwei Nord-Duellen

Der Hinrunden-Höhepunkt aus Hamburger Sicht steht dann im Herbst an. Am 12. Spieltag muss der HSV zum FC St. Pauli ans Millerntor. Das Spiel findet am 14., 15. oder 16. Oktober statt. Das Rückspiel im Volkspark ist für Ende April terminiert.

Ohnehin, der Herbst, die Zeit vor der WM-Unterbrechung im Winter, sie hat Highlights parat. So kommt es für den HSV in der Woche nach dem Derby zum Wiedersehen mit Ex-Trainer Christian Titz, der mit Magdeburg aufstieg.