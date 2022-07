Der Vollgas-Plan des HSV: Ultras machen die Mannschaft schon heiß

Showtime für den HSV! Mit dem Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig beginnt für die Hamburger an diesem Sonntag (13.30 Uhr) die fünfte Zweitliga-Saison. Ein Kaltstart wird es nicht. Die Hamburger wollen direkt liefern und mit Vollgas loslegen.

Nur wenig Veränderungen in der Mannschaft, der gleiche Trainer an der Seitenlinie – der HSV geht mit einer fitten und eingespielten Mannschaft in die neue Saison. Das soll nun auch direkt auf dem Platz zu sehen sein. „Wir wollen es noch besser machen“, sagt Trainer Tim Walter, der mit dem HSV in der zurückliegenden Spielzeit nach einem starken Schlussspurt nur knapp in der Relegation am Aufstieg gescheitert war.

Beim HSV sind vor Saisonstart fast alle Spieler fit

Diesmal soll es anders laufen. Nicht nur das Spiel soll besser und noch dominanter werden. Auch die Ergebnisse sollen das alles widerspiegeln. Der HSV will sich direkt oben in der Tabelle festsetzen und dort dann auch bleiben. Walter: „Wir sind voller Energie und Tatendrang. Wir wollen das abliefern, was alle von uns erwarten. Wir sind in einer Situation, in der wir die Herausforderung annehmen, Favorit zu sein.“

Aufsteiger Braunschweig wartet dabei nun als erste Aufgabe. Es wird am HSV liegen, die entscheidenden Lösungen auf dem Platz zu finden und die offensiven Worte der vergangenen Woche nun auch mit Taten zu untermauern. Bis auf die verletzten Profis Bakery Jatta, Elijah Krahn und Anssi Suhonen sind alle Spieler einsatzbereit. Beim Abschlusstraining suchte die Mannschaft am Samstag noch mal die Nähe zu den Fans, nahm sich Zeit für Autogramme und Fotos.

HSV-Ultras sticheln gegen den FC St. Pauli

Auch Teile der HSV-Ultras haben sich vor dem Start in die neue Saison noch mal mit der Mannschaft getroffen und dabei ihre volle Unterstützung zugesichert. In einem nun veröffentlichten Statement der „aktiven Gruppen der Nordtribüne Hamburg“ wurde erklärt, dass man optimistisch auf die Saison blicke, trotz der formulierten Zielsetzung aber jedem klar sein müsse, dass Leidenschaft, Kampf und Geschlossenheit die entscheidenden Punkte seien. „Wir wollen die Mentalität aus den letzten Spielen der Vorsaison vom ersten bis zum letzten Spieltag auf dem Rasen sehen und die Saison mit genau diesen Werten als Einheit mit unserer Mannschaft bestreiten!“

Eine ziemlich klare Ansage gab es von den Ultras zum Abschluss auch noch mit Blick auf die anstehenden Stadtderbys gegen St. Pauli: „Gradmesser für die Erfüllung unserer Erwartungen werden auch in diesem Jahr die Spiele gegen die ewige Nummer Zwei der Stadt sein, die nach ihrem kurzzeitigen Höhenflug nun auch wieder etwas unsanft auf dem Boden der Tatsachen angekommen sein sollte. Lasst uns gemeinsam keine Zweifel daran aufkommen lassen, wer in dieser Stadt auch in Zukunft das Sagen haben wird!“

Los geht es an diesem Sonntag erst mal in Braunschweig. Der HSV will mit Vollgas und drei Punkten starten.