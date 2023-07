Der Nächste, bitte! Der HSV geht weiter den Weg der Talente

Der Nächste, bitte! Nicolas Oliveira Kisilowski, der künftig nur unter seinem ersten Nachnamen auflaufen wird, hat einen Profivertrag beim HSV unterschrieben – bis 2026.

Ein Fingerzeig, der HSV baut auf den Außenverteidiger, der in der Vorbereitung bei den Profis Pluspunkte sammelte. „Nico“, sagte Sportdirektor Claus Costa (39), „hat in den vergangenen Monaten eine sehr gute Entwicklung genommen.“

Das sei nicht nur im Trainingslager in Österreich zu sehen gewesen, sondern bereits in den vorangegangenen Tests der Profis und der zurückliegenden Saison der U21. Dort war der 19-Jährige trotz seines noch zarten Alters Stammspieler, kam auf 23 Einsätze in der Regionalliga.

Und dort dürfte er auch in der kommenden Saison vornehmlich zum Einsatz kommen, die Ausflüge zu den Profis aber haben Lust gemacht auf mehr. Der Schritt sei „eine Bestätigung für die tägliche Arbeit“, sagte Oliveira, der 2018 vom ETV kam. Nach Tom Sanne (19/bis 2026) und Elijah Krahn (19/2025) ist er das dritte Eigengewächs, das in diesem Sommer einen Profivertrag unterschrieb.