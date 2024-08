Der HSV braucht sie: Baumgart nennt Comeback-Ziel für dieses Duo

Die Blicke der anwesenden HSV-Fans wanderten am Montag immer wieder rüber zum Nebenplatz. Denn während das Gros der Profis sich zum Start der Trainingswoche zusammenfand, absolvierten zwei zuletzt schmerzhaft vermisste Kollegen nebenan ein individuelles Programm. Die große Frage: Wann stehen Flügelflitzer Jean-Luc Dompé und Mittelfeld-Abräumer Daniel Elfadli dem HSV wieder zur Verfügung? Der Comeback-Plan von Trainer Steffen Baumgart steht jedenfalls.

Noch am Wochenende war Dompé wegen seiner Oberschenkelprobleme in seine Heimat Frankreich geflogen, um sich dort behandeln zu lassen. Am Montag kehrte er auf die Plätze im Volkspark zurück und machte schon einen deutlich spritzigeren Eindruck als in der Vorwoche. Sogar der Ball war während seiner Übungen mit Reha-Trainer Sebastian Capel im Spiel.

Baumgart hatte zuvor positive Rückmeldungen aus Frankreich erhalten. „Er hat da nicht die Füße hochgelegt, sondern gearbeitet“, so der Coach. „Es sieht alles gut aus. Jetzt müssen wir sehen, wie wir ihn in die Belastung und in die Fitness bekommen.“

Der HSV empfängt am Samstag Preußen Münster

Die Partie am Samstag gegen Münster (13 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) kommt natürlich noch zu früh. Geht es nach Baumgart, könnte der Weg für Dompés Comeback anschließend aber frei sein: „Mein Ziel ist Regensburg.“ Das Spiel gegen den Jahn steigt direkt nach der Länderspielpause, am 15. September.

Ob auch Elfadli dann wieder dabei sein kann, dürfte von der Entwicklung der kommenden Tage abhängen. Der Mittelfeldmann leidet unter muskulären Problemen. „Ich bin froh, dass er erstmal wieder läuft“, so Baumgart, der während des Trainings immer mal wieder rüber lugte. Was er sah, gefiel ihm: „Erstmal geht es darum, dass er schmerzfrei läuft. Was ich beobachtet habe, ist, dass er relativ gleichmäßig läuft und nicht humpelt, was ein Indiz dafür ist, dass er hoffentlich keine Schmerzen hat. Wir werden in den nächsten Tagen gucken, inwiefern eine Steigerung möglich ist.“

Der HSV hofft auf ein baldiges Elfadli-Comeback

Anders als bei Dompé hält sich Baumgart bezogen auf Elfadli mit einem möglichen Comeback-Termin zurück. „Sollte er in der Länderspielpause voll ins Training einsteigen, dann ist das Ziel Regensburg“, sagt der Trainer, relativiert aber: „Ich bin immer vorsichtig, bei solchen Verletzungen. Weil wir nie wissen, ob sie wiederkommen, wenn die Belastung größer wird.“

Fest steht: Auch um Dompé und Elfadli die Möglichkeit zu geben, Spielpraxis zu sammeln, wird der HSV aller Voraussicht nach in der Länderspielpause ein Testspiel bestreiten. In der Regel finden diese Partien allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.