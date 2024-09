Großer HSV-Poker bis zum Anpfiff! Was hat Baumgart mit Dompé vor?

Er scharrt mächtig mit den Hufen, das war in dieser Woche bei jeder Trainingseinheit des HSV zu erkennen. Nachdem Jean-Luc Dompé zuletzt zwei Mal als Joker bestach, will der Franzose zurück in die Startelf – aber lässt Steffen Baumgart ihn auch? Vor dem Spitzenspiel gegen den SC Paderborn (Samstag, 13 Uhr, Liveticker auf mopo.de) pokert der Trainer noch. Und scheint doch eine Tendenz im Hinterkopf zu haben.

Dompé oder weiterhin Fabio Baldé – das ist die Frage, die sich auf der linken Offensivseite stellt. Shootingstar Baldé brachte sich in den ersten Zweitligawochen mächtig in Position, bereitete in den vergangenen drei Partien drei Treffer vor. Aber: Dompé, von seiner Verletzung genesen, brillierte zuletzt als Joker, traf beim 5:0 gegen Regensburg doppelt und bereitete einen weiteren Treffer vor. Auch beim 2:2 in Kaiserslautern trumpfte der Franzose auf. So stark, dass nun kein Weg mehr an ihm vorbeiführt?

„Der Gedankengang ist da“, sagt Baumgart zu der Überlegung, Dompé gegen Paderborn von Beginn an spielen zu lassen. Doch der Trainer räumt ein: „Ob es passieren wird, würde ich gerne noch bei mir behalten. Gucken wir doch mal, wenn die Aufstellung da ist. Es gibt keine Aussagen dazu, wer aufläuft oder nicht …“

HSV-Trainer Baumgart will Paderborn aufs Kreuz legen

Baumgart pokert mit Dompé. Der Coach stellt aber auch klar, dass ihm das praktizierte Wechselspiel zwischen den beiden Flügelflitzern auf links zuletzt gefiel. Youngster Baldé spielte seine Gegenspieler weich und erzielte seinerseits Wirkung, ehe Dompé dann als Joker den Kräfteverschleiß der Kontrahenten konsequent nutzte. Auch deshalb sagt Baumgart: „Wenn ein Spieler in den letzten 20, 30 Minuten so auffällig ist, stellt sich doch die Frage: Warum nicht in diesem Spiel auch wieder? Am Ende werden die Spiele hinten raus entschieden und da so nachlegen zu können, wäre auch eine gute Möglichkeit. Ob das so passiert, werden wir sehen.“

Das könnte Sie auch interessieren: Hauptsponsor verlängert – soviele Millionen kassiert der HSV

Dompé oder Baldé – ein Rätsel, das wohl erst knapp eine Stunde vor dem Anpfiff gelöst wird. Dann, wenn der HSV seine Aufstellung für das Spitzenspiel veröffentlicht.