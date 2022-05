Tickets, TV, Finanzen – und eine neue Regel: So würde die HSV-Relegation laufen

Klar, den letzten Schritt müssen sie noch gehen. Erreicht ist noch nichts. Seit dem vergangenen Wochenende aber ist der HSV klar auf Relegationskurs. Gewinnen die Hamburger ihr Spiel beim FC Hansa Rostock am Sonntag, ist ihnen der dritte Platz nicht mehr zu nehmen. Sieben Jahre ist es her, dass der HSV in Karlsruhe letztmalig an den Entscheidungsspielen teilnahm. Seitdem hat sich einiges geändert.

Die gravierendste Neuerung: Die Auswärtstor-Regel ist, wie in den europäischen Wettbewerben, auch in der Relegation abgeschafft. 2014 hatte der HSV so Greuther Fürth bezwungen, ein 1:1 auswärts reichte nach einer Nullnummer im Volkspark für den Klassenerhalt. Auch Düsseldorf (2012) und Union Berlin (2019) stiegen wegen der Auswärtstorregel auf.

Gespielt wird am Donnerstag, den 19. Mai und am Montag, den 23. Mai. Anstoß ist an beiden Tagen um 20.30 Uhr. Der Tabellen-16. der Bundesliga hat zuerst Heimrecht, der HSV hätte also erstmals im Rückspiel die Fans im Rücken. Glück brachte das den Zweitliga-Teams in der Relegation bislang aber nicht oft: Seit der Wiedereinführung der Relegation 2009 gewann keine Zweitliga-Truppe außer dem 1. FC Nürnberg in jenem Jahr ihr Heimspiel.

Und dennoch, die Hamburger Fans waren zuletzt ein Erfolgsfaktor. Inhaber:innen eines Dauerkartenpfands hätten im Falle einer Relegation Vorverkaufsrecht, danach Mitglieder, im Anschluss gingen die Karten in den freien Verkauf. Über das genaue Prozedere will der Verein informieren, sollte Platz drei gesichert werden. Viel Zeit bleibt nicht, zwischen 34. Spieltag und Relegations-Rückspiel liegen gerade einmal acht Tage.

Relegation 2022 läuft im Free-TV

Für den HSV würde ein weiteres Heimspiel – mit sicherlich ausverkauftem Stadion – auch finanziell gute Nachrichten bedeuten. Die zusätzliche Einnahme würde bei rund 1,5 Millionen Euro liegen. Sat.1 überträgt die Relegationsspiele im Free-TV – eine Neuerung in diesem Jahr. Wolff-Christoph Fuss (45) wird die Spiele dort kommentieren. Auch Sky überträgt die Partien.

Aufpassen müssen im Saisonfinale am Sonntag bei Hansa Rostock Bakery Jatta (23) und Mikkel Kaufmann (21). Beide stehen bei vier Gelben Karten und wären im Falle einer weiteren Verwarnung für das Relegations-Hinspiel gesperrt. Gestrichen werden die Karten auch mit Beginn der Relegation nicht. Obwohl der DFB und nicht die DFL Veranstalter ist, sind also auch im Rückspiel Sperren möglich.

Treffer in der Relegation zählen hingegen nicht in die Torschützenlisten der jeweiligen Liga rein. Will Robert Glatzel (21 Saisontore) seinen zweiten Platz hinter Simon Terodde (29 Saisontore) festigen, bedarf es also zuvor schon Tore in Rostock. Auf dieses Spiel wollen sie ohnehin alle den Fokus legen beim HSV. Für die Relegation aber werden natürlich auch die möglichen Gegner (Stuttgart, Hertha, Bielefeld) schon am Tag zuvor genau beobachtet und analysiert.