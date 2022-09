Debüt gegen Kiel? HSV-Neuzugang Mikelbrencis in der Zwickmühle

Tim Walter will seinem Neuzugang weiter Zeit geben. Das galt letzte Woche, als William Mikelbrencis beim 1:0-Sieg gegen den KSC erstmals im HSV-Kader stand, aber (noch) nicht eingewechselt wurde. Und das tut der HSV-Trainer nun, wenngleich der Franzose seit nunmehr über einer Woche in Hamburg ist, immer noch.

Je nach Spielverlauf könnte der Franzose am Freitagabend gegen Kiel (18.30 Uhr/Liveticker auf MOPO.de) debütieren, wenn überhaupt aber nur als Joker – denn zumindest auf kurze Sicht hat Moritz Heyer (27) die Nase rechts hinten noch vorne.

HSV: Geht Mikelbrencis auf Länderspiel-Reise?

Die übernächste Woche anstehende Länderspielpause böte dem 18-Jährigen die Chance, sich weiter einzugewöhnen und näher an die erste Elf heranzurücken. Sofern er nicht selbst auf Reisen ist. Zwar fehlte er zuletzt im Kader von Frankreichs U18-Nationalmannschaft, für die Mikelbrencis bereits achtmal gespielt hat – letztmals im Februar dieses Jahres.

Eine erneute Nominierung für das Testspiel der französischen Auswahl gegen Polens U18 am 25. September ist aber nicht ausgeschlossen. Dann müsste sich Mikelbrencis entscheiden: Für sein Heimatland – oder in Absprache mit Frankreichs Verband für einen Verbleib in Hamburg und damit seine Chance beim HSV. Eine Zwickmühle.