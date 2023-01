Deadline Day: So plant der HSV in Sachen Transfers

Heute um 18 Uhr schließt der Winter-Transfermarkt in Deutschland. Danach können nur noch Spieler abgegeben oder zurzeit arbeitslose Profis verpflichtet werden. Für den HSV ist es normalerweise ein Tag, an dem sich auch noch etwas bewegt. In diesem Jahr sieht das anders aus. Die Hamburger sind nur als Zuschauer dabei – Stand jetzt.

Mit Tim Leibold (Sporting Kansas City) wurde ein Profi im Winter abgegeben. Neu dabei sind András Németh (für 750.000 Euro vom KRC Genk) sowie die beiden Leihspieler Francisco Montero (Besiktas Istanbul) und Noah Katterbach (Köln). Die Transferaktivitäten sind damit beim HSV abgeschlossen.

HSV-Boss planen keine weiteren Zugänge

Weitere Zugänge soll es definitiv nicht mehr geben. Auf der Abgangsseite sieht es nicht anders aus. Alle Profis aus dem aktuellen Kader sollen oder wollen auch bleiben.

Kann sich daran noch etwas ändern? Komplett auszuschließen ist es zumindest bei den Abgängen nicht. Diese sind auch noch länger möglich.

In anderen Ländern wie der Schweiz, der Türkei, Österreich, Polen oder den USA schließt der Transfermarkt erst später.