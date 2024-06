„Das wäre mir am liebsten“: Bénes startet in die EM – und spricht über den HSV

Am Montag ist es auch für László Bénes endlich so weit. Mit der slowakischen Nationalmannschaft startet der HSV-Profi in die Europameisterschaft. Vor dem Auftakt hat der Mittelfeldspieler ein paar Fan-Fragen beantwortet und dabei auch mehrfach über den HSV gesprochen.

Die Vorfreude auf den EM-Start ist im Team der Slowaken groß. Das passt zum Gegner im ersten Spiel. Mit Belgien (Weltranglistenplatz drei) wartet auf Bénes und seine Mitspieler in der Gruppe E direkt eine große Herausforderung. Los geht es am Montag in Frankfurt um 18 Uhr (ZDF live).

Für Bénes ist es schon die zweite EM-Teilnahme

Gibt es keine Überraschung, wird Bénes bei den Slowaken in der Startelf stehen. Für den 26-Jährigen ist es bereits die zweite EM-Teilnahme. Beim letzten Turnier vor drei Jahren (die Slowakei schied nach der Vorrunde aus) kam der Mittelfeldspieler allerdings nur zu zwei Joker-Einsätzen über insgesamt 14 Minuten. Diesmal soll er eine größere Rolle bei der EM spielen.

Auf Bénes wartet ein Karriere-Highlight. Vor dem Start beantwortete er bei Instagram einige Fan-Fragen. Dabei sprach er unter anderem über sein Lieblingsessen (Pizza) und erzählte, dass früher Cristiano Ronaldo sein Lieblingsspieler war. Er erklärte, dass er seine Stärken auf dem Platz vor allem in der Offensive sieht. Zudem verriet Bénes, dass er sich als Ritual vor jedem Spiel immer zuerst den linken Schuh anzieht. Und dann wurde auch noch über den HSV gesprochen.

Bénes spricht über die Beziehung zu den HSV-Fans

Bénes wurde zu seiner Beziehung zum HSV und den Fans gefragt. „Es ist etwas Besonderes. Ein riesiger Verein mit sehr guten Fans“, schwärmte er. Dann sollte der 26-Jährige beantworten, welchen Verein aus Deutschland er eigentlich am liebsten mag und für welchen er künftig spielen will. Für Bénes, der in Deutschland neben dem HSV auch schon für Kiel, Mönchengladbach und Augsburg gespielt hat, keine leichte Frage. „Es ist schwer, sich für einen Verein zu entscheiden“, sagte er und fügte dann hinzu: „Ich glaube, der HSV in der Ersten Liga wäre mir am liebsten.“

Es ist eine Konstellation, die es so zumindest in der kommenden Saison nicht geben wird. Entsprechend offen bleibt bei Bénes auch die Zukunft. Per Ausstiegsklausel im Vertrag kann er Hamburg in diesem Sommer verlassen. Sein Ziel ist die Erste Liga, komplett abgeschlossen hat er mit dem HSV aber auch noch nicht. Erst mal zählt für ihn jetzt aber nur der EM-Start.