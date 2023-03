Das macht Ex-HSV-Profi Lasogga beim Viertligisten VfB Lübeck

Ist das nicht? Ja, tatsächlich! Trainings-Kiebitze staunten am Montagmorgen nicht schlecht, als sie sahen, wer beim Training des VfB Lübeck mitmischt: Ex-HSV-Stürmer Pierre-Michel Lasogga!

Wechselt der ehemalige Bundesliga-Profi nun in die Regionalliga Nord, die vierthöchste Spielklasse in Deutschland? Zumindest trug Lasogga schon die ungewohnten grünen Farben des VfB und gab bei der Einheit wie gewohnt Gas.

Nach dem Training sagte der Ex-HSV-Star: „Es hat sehr viel Spaß gemacht, die Jungs sind alle sehr nett und ich wurde gut aufgenommen. Ich hoffe, die nächsten Wochen fit zu bleiben, fit zu werden und den Jungs vielleicht auch ein bisschen beim Training zu helfen. Es war ein sehr schöner Fußballtag.“

Pierre-Michel Lasogga war beim HSV Torjäger. WITTERS Pierre-Michel Lasogga war beim HSV Torjäger.

Der 31-Jährige, der den HSV 2019 verlassen hat, war bis zum Sommer bei Al-Khor SC in Katar aktiv und ist aktuell vereinslos. Er lebt wieder in Hamburg und hat Lust auf eine neue Herausforderung.

Lasogga trainiert beim VfB Lübeck mit

Warum aber Lübeck? VfB-Sportvorstand Sebastian Harms, der Lasogga noch aus seiner eigenen Zeit (von 2002 bis 2021 im Nachwuchs) beim HSV kennt, sagte dazu am Rande des Trainings laut „HL-Sports“: „Lasogga ist wieder im Norden gelandet. Wir haben uns mit ihm ausgetauscht darüber, dass wir uns gegenseitig helfen können, damit er unsere Trainingsqualität anhebt, er die Möglichkeit hat sich fitzuhalten. Das mit Start heute und mit offenem Ende.“

Spielen darf Lasogga für Lübeck, das den Aufstieg in die 3. Liga quasi sicher hat, allerdings in dieser Saison nicht. Auch in der Zukunft scheint ein Vertrag beim VfB aus finanziellen Gründen nicht realistisch zu sein. Er könnte sich aber für einen anderen Klub empfehlen.

Himmelmann empfahl sich über Lübeck für Kiel-Vertrag

So hatte es Ex-St. Pauli-Keeper Robin Himmelmann bereits in Lübeck gemacht – und letztlich in Kiel unterschrieben. Am vergangenen Spieltag ärgerte er dann im Holstein-Tor den HSV (0:0).

Vielleicht wird ja auch Lasogga über den VfB ein fußballerischer Neustart in Deutschland gelingen. Dazu sagte er in Lübeck: „Ich habe Riesen-Spaß am Fußballspielen, das wird sich auch so schnell nicht ändern. Was im Sommer passiert, darüber mache ich mir gerade keine Gedanken, das ist Zukunftsmusik. Ich bin froh über die Möglichkeit, mein Feuer aufrechtzuerhalten. Dann wird man sehen, wo das hinführt. Nur weil man länger kein Punktspiel absolviert hat oder länger keinen Vertrag mehr hatte, heißt das ja nicht, dass man seinen Ehrgeiz verliert.“

Lasogga, so scheint es, brennt noch.