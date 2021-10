Nach 45 Minuten war das Spiel in Paderborn für Tim Leibold vorbei. Über den Grund wurde zunächst gerätselt. Lag es an seiner Gelben Karten? War Trainer Tim Walter mit seiner Leistung unzufrieden? Erst nach dem Spiel folgte die Aufklärung. Leibolds Augen waren plötzlich in der Kabine komplett zugeschwollen. Es war eine allergische Reaktion. Nun wird nach der Ursache gesucht.

„Für uns war die Allergie fast schon ein bisschen mysteriös, weil wir uns das nicht so richtig erklären können. Das war für uns alle schon sehr verwunderlich“, sagt HSV-Sportvorstand Jonas Boldt. Auch Leibold selbst konnte das Ganze nicht erklären.

Schon in Nürnberg hatte Leibold die gleichen Probleme

Fest steht: In Nürnberg ist Leibold bei einem Spiel vor ein paar Jahren schon einmal genau das gleiche passiert. Aufgeklärt konnte es schon damals nicht werden. Auch eine genaue Untersuchung mit verschiedenen Tests blieb im Sommer 2019 vor seinem Wechsel zum HSV ohne Ergebnis. Boldt meint: „Es sieht alles nach einer allergischen Reaktion aus. Es ist aber noch nicht wirklich erklärbar, woher das kommt. Das müssen wir beobachten. Es geht darum, das richtig einschätzen zu können. Was ist der Hintergrund? Kommt das wieder?“

Ein Rasen-Dünger, eine Crème, die in die Augen gekommen ist oder ein bestimmtes Essen sind alles mögliche Auslöser. Bei Leibold soll nun erneut ein Allergie-Test durchgeführt werden, um den Fall aufzuklären.

Leibold geht es schon wieder besser

Wie geht es Leibold jetzt? Mit Hilfe von Kortison konnte die Schwellung zunächst gut in den Griff bekommen werden. Am Samstag sah der 27-Jährige noch etwas mitgenommen aus. „Ein bisschen so, als hätten wir verloren und er hätte nicht geschlafen“, erzählte Boldt, der sich vor allem darüber freute, dass der Linksverteidiger ansonsten keine weiteren körperlichen Probleme hatte und schon wieder ganz normal am Training im Volkspark teilnehmen konnte.

Klar ist, noch mal soll das Ganze nicht passieren. Entsprechend wird in den nächsten Tagen vieles getestet und untersucht, um das Leibold-Mysterium aufzuklären.