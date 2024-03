„Das ist Profigeschäft”: Baumgart spricht über Heuer Fernandes nach Testspiel-Einsatz

Am Mittwoch wurde Daniel Heuer Fernandes erneut vor Augen geführt, dass sich die Zeiten im Volkspark gewandelt haben. Als Stammkeeper durfte er jahrelang pausieren, wenn Testspiele während der Länderspielpausen angesetzt wurden. Nun war der 31-Jährige froh, beim 2:1 (0:1) gegen Viborg FF mal wieder 90 Minuten lang seinen Kasten hüten zu dürfen.

Der Test gegen den dänischen Erstligisten diente als Aufbauhilfe für Heuer Fernandes. Vor knapp sechs Wochen, damals noch unter Tim Walter als Trainer, verlor er seinen Platz im Tor an Matheo Raab. Eine Entscheidung, die Steffen Baumgart übernahm und an der sich im Normalfall bis zum Saisonende auch nichts mehr ändern wird. „Ich glaube, dass Matze es sehr gut macht und der Mannschaft Sicherheit gibt”, sagt Baumgart. „Ich sehe im Moment keinen Grund, einen Wechsel vorzunehmen. Wenn er gesund bleibt und seine Form beibehält, wird das so bleiben.”

Heuer Fernandes soll sich auch als Nummer zwei einbringen

Damit ist klar, dass Heuer Fernandes auch weiterhin den Platz des Herausforderers annehmen muss. Baumgart traut dem verständlicherweise enttäuschten Routinier die Rolle zu, warme Worte sollen zusätzlich helfen. „Das ist einfach Profigeschäft”, so Baumgart. „Aber ein Spieler hat die Verantwortung, seinen Beitrag zu leisten, egal ob er spielt oder nicht. Ferro kann für die Mannschaft sehr viel tun, ob als Nummer eins oder zwei. Allein mit seiner Aura, seinem Verständnis und seiner Arbeit kann er enorm helfen.”

Vorerst bleibt Heuer Fernandes nichts anderes übrig, als Druck zu machen und Raab auf diese Weise zu pushen. Möglich aber, dass er sich im Sommer über einen Klubwechsel Gedanken macht, sollte sich abzeichnen, dass er auch weiterhin Hamburgs Nummer zwei wäre.