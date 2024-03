Die große Talente-Show: HSV testet gegen Lieblings-Gast

Eines eint Tim Walter und Steffen Baumgart: Sie sind kein Fan von Länderspielpausen. Während der Ex-Coach im vergangenen Oktober aus Ermangelung an zur Verfügung stehenden Profis sogar auf das sonst gewöhnliche Testspiel verzichtet hatte, sagte der neue HSV-Trainer am Sonntag leicht genervt: „Die Länderspielpause hilft gar nicht mehr, bei keinem.“

Auch nicht zum Durchpusten vor der heißen Saison-Phase oder zur weiteren Manifestierung seiner Spielidee. Das sei nur „Gerede“, stöhnte Baumgart, denn: „Mit wem soll ich was einüben, wenn die Jungs nicht da sind? Wir nutzen die Zeit zum Training.“ Am Mittwoch aber auch mal wieder für ein (nicht öffentliches) Testspiel – gegen den Lieblingsgast.

HSV testete in Länderspielpause zweimal gegen Viborg FF

Nach zuletzt zwei Test-Pleiten gegen Viborg FF (1:3 im November 2020, 4:5 im März 2022) kommen die Dänen mal wieder in den Volkspark. Und wie schon unter Walter, – zumindest, solange er Testspielen noch offener gegenüberstand – wird es auch unter Baumgart zu Talente-Show kommen.

Neben Tom Sanne (19), Omar Sillah (20) und David Igboanugo (19), die schon am Montag mitgeübt hatten, mischten gestern auch U21-Talent Tjark Hildebrandt (21) sowie U19-Stürmer Glory Kiveta (18) in der Profi-Einheit mit. Am Mittwoch nun können sich einige der Youngster für weitere Trainingsbesuche bei Baumgart empfehlen – im Test gegen den Lieblingsgast.

Jean-Luc Dompé und Noah Katterbach übten am Dienstag derweil wie schon am Montag individuell, Stephan Ambrosius konnte in der kurzen Teameinheit nach seinen Schambein-Problemen komplett mitmischen. Die Stammspieler um Robert Glatzel, Ludovit Reis und Co. hatten früher Schluss – nicht alle von ihnen waren allerdings überhaupt draußen: Bakery Jatta (krank) fehlte genauso wie Kapitän Sebastian Schonlau, der individuell im Kraftraum schuftete.