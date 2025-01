Das ist noch nie passiert: Eine Serie macht den HSV-Fans gegen Köln Mut

Exakt vier Wochen nach dem letzten Hinrunden-Spiel (5:0 gegen Fürth) geht es für den HSV an diesem Samstag in der Zweiten Liga weiter. Beim Top-Spiel gegen den 1. FC Köln (20.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) will Trainer Merlin Polzin direkt das nächste Ausrufezeichen im Aufstiegskampf setzen und damit auch eine Erfolgsserie ausbauen.

Gleichzeitig betont der 34-Jährige vor dem Start in die Rückrunde, dass es bis zur Bundesliga noch ein weiter Weg ist und die Aufstiegs-Entscheidung erst ganz am Ende der Saison fallen wird.

Laut Zweitliga-Experte Torsten Mattuschka ist der Start nach der Winterpause oft komisch und die Spiele nur schwer zu tippen. Für den HSV gilt das nicht wirklich. Die Hamburger kommen in der Regel gut aus der Winterpause. In der Zweiten Liga ist der HSV bislang noch nie mit einer Niederlage in das neue Jahr gestartet. Aus den bislang sechs Zweitliga-Spielen zum Jahresauftakt wurden fünf Siege und ein Remis geholt. Diese Erfolgsserie will Polzin mit dem Auftritt gegen Köln am Samstag weiter ausbauen.

HSV ist noch nie mit einer Niederlage ins Zweitliga-Jahr gestartet

„Ein guter Start ist immer wichtig. Natürlich wollen wir das Spiel am Wochenende gegen den FC gewinnen. Dafür werfen wir alles in die Waagschale. Das ist das Ziel und dann fühlt es sich hoffentlich nach einem guten Start an“, sagt Polzin, der bei den Gedanken an einen gelungenen Jahresauftakt allerdings nicht nur das Köln-Spiel im Blick hat. „Wir zählen dann auch die nächsten Spiele gegen Hertha, Hannover, Münster und Regensburg dazu. Diese fünf Spiele sind für uns extrem wichtig und sehr motivierend, was unsere Pläne für die nächsten Wochen angeht.“

Polzin erwartet weiterhin ein enges Aufstiegsrennen

Die Pläne sind dabei grundsätzlich bekannt. Die Hamburger wollen sich die bestmögliche Ausgangslage für die heiße Phase im Kampf um den Aufstieg erarbeiten. Dabei erwartet Polzin, dass es auch in der Rückrunde so eng in der Tabelle bleiben wird wie in der ersten Saisonhälfte. Er sagt: „Die Liga ist extrem ausgeglichen. Viele Mannschaften können einem auf unterschiedliche Art und Weise wehtun. Am Ende gilt es für uns jetzt, diese engen Spiele zu gewinnen.“

Das könnte Sie auch interessieren: „Seine Entwicklung…“: Das denkt Ex-HSV-Trainer Tim Walter über Polzin

Mit einer frühzeitigen Entscheidung im Kampf um den Aufstieg rechnet der HSV-Trainer dabei nicht. Ganz im Gegenteil. „Es wird meiner Meinung nach definitiv so sein, dass bis zum Ende dieser Saison ein enges Rennen um die Aufstiegsplätze vorherrschen wird. Wir wollen es für uns in die richtige Richtung lenken. Aber auch die Konkurrenz ist richtig gut“, so Polzin.

Köln wird für den HSV am Samstag der erste Gradmesser des Jahres. Zumindest die Vorzeichen für einen erfolgreichen Auftakt sind bei den Hamburgern nicht so schlecht.