„Das ist Einstellungssache!“ HSV-Trainer Walter macht mächtig Dampf

Viel Zeit bleibt nicht, um die Sinne zu schärfen. Insgesamt drei Trainingseinheiten stehen Tim Walter zur Verfügung, um seine Profis auf Freitags-Gegner Paderborn vorzubereiten und das 2:3 von Magdeburg aus den Klamotten zu bekommen. Und der Trainer reagiert. Am Dienstag, während der ersten Schicht der Woche, machte Walter überdeutlich, was er erwartet.

Intensiv ging es im Volkspark zur Sache. Schnelle Balleroberungen standen auf dem Programm. Nicht von ungefähr, denn in der Intensität und Bereitschaft sah Walter zuletzt eine große Schwäche seines Teams. Auch deshalb kassierte der HSV in den vergangenen drei Partien acht Gegentore und liegt bereits vier Zähler hinter Rang zwei.

Walter wird im HSV-Training deutlich

Walter macht Dampf, auch verbal. „Wenn der Gegner ein Tor schießen kann: verhindern! Mit allem, was wir haben!“, herrschte er seine Profis an, als ihm manches zu lax erschien. „Das ist eine Einstellungssache“, schob der 47-Jährige hinterher.

MOPO

Die Profis gehorchten und gaben ordentlich Gas. Kaum ein Ballverlust, der nicht nach zwei, drei Sekunden wieder ausgebügelt wurde.

HSV muss Defensivprobleme endlich in den Griff kriegen

Walter setzt damit den Hebel dort an, wo es seiner Ansicht nach am dringlichsten ist. „Wir müssen in beide Richtungen alles investieren“, hatte er nach der Pleite in Magdeburg angemerkt und Offensive wie Defensive gleichermaßen ins Gebet genommen. „Wir müssen wieder da ansetzen, dass jeder für jeden alle Wege mitmacht. Wir müssen bei jedem Angriff, bei jedem Schuss und in der Defensive konsequenter sein.“

Nimmt man den Trainingsstart als Maßstab, haben Walters Profis begriffen, worum es geht. Intensität, Bereitschaft, Wille. All das war erkennbar. Doch der Countdown läuft. Zwei Mal noch geht‘s auf den Trainingsplatz – dann muss der HSV gegen Paderborn zeigen, dass er Walters Forderungen auch im Spiel umsetzen kann.