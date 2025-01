Simon Terodde muss sich nicht fürchten vor Niedergeschlagenheit am späten Samstagabend. „Nach dem Spiel, so um kurz vor halb elf, werde ich auf jeden Fall gute Laune haben“, sagt der Ex-Stürmer des HSV und des 1. FC Köln. Zu aktiven Zeiten war das nicht garantiert, nun will Terodde das Duell (20.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) als Sky-Experte aber einfach genießen – und hat eine Vorahnung, wie es ausgehen wird. Und apropos Prognose: Der 36-Jährige legt sich fest, wer aufsteigt. Der HSV, von dem er zwischendurch „irritiert“ war, kommt dabei nicht so gut weg wie zu Saisonbeginn.

An den ersten Spieltag erinnert sich Terodde bestens. Köln gegen den HSV, Endstand 1:2. Ein Traum-Auftakt aus Hamburger Sicht – auch dank eines überraschenden Taktik-Kniffs von Steffen Baumgart. „Sein Schachzug war, dem FC den Ball zu geben“, weiß Terodde noch. „Am Ende hat der HSV clever und mit dem nötigen Glück gewonnen.“ Und Terodde sah sich auch deshalb in seiner vorher getätigten Prognose bestätigt: Der HSV steigt im siebten Anlauf endlich auf – als Zweitliga-Meister, vor Hannover 96 und dem 1. FC Köln.

Terodde stand 2022 vor einem Wechsel zu Baumgart nach Köln