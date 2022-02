5:0 in Darmstadt, 2:0 gegen Heidenheim – in den Topspielen präsentierte sich der HSV zuletzt in Topform. Für HSV-Legende Jimmy Hartwig (67) ist der Bundesliga-Aufstieg im vierten Anlauf deshalb schon fast sicher. „Dieses Jahr werden sie in die Bundesliga aufsteigen. Das Ding ist durch“, sagt Hartwig in der ersten Folge der neuen Staffel unseres MOPO-Podcasts „Herz.Schlag.Verein“ (ab sofort wieder jeden Sonntag, 18 Uhr) und bekräftigt: „Da bin ich mir total sicher. Der Weg geht dieses Jahr in die Bundesliga – und darauf bin ich so stolz.“

Warum er sich in diesem Jahr so sicher ist, was ihn am HSV der Saison 2021/22 so sehr begeistert und was der HSV vom FC St. Pauli noch lernen kann, erzählt Jimmy Hartwig in der aktuellen Folge unseres Podcasts „Herz.Schlag.Verein“:

Dort hören Sie außerdem, warum Jimmy Hartwig seinen Weggang aus Hamburg rückblickend als „größten Fehler meines Lebens“ bezeichnet und warum ihn manches beim HSV trotzdem bis heute kränkt. Der 67-Jährige erzählt auf unterhaltsame Weise von seinem innigen Verhältnis zu Trainer Ernst Happel, von seinem ungewöhnlichen Weg zum Theaterschauspieler – und warum er nach seiner Kandidatur als DFB-Präsident jetzt unbedingt in den Vorstand des DFB möchte. Die neue Folge von „Herz.Schlag.Verein“ gibt es jetzt kostenlos bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer und vielen weiteren Streaming-Anbietern zum Anhören!