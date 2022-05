Darum wurden nur zwei HSV-Profis im Volksparkstadion verabschiedet

Für Faride Alidou und Manuel Wintzheimer war das Nord-Duell gegen Hannover gleichzeitig ein Abschiedsspiel. Das Duo wurde vor dem Anpfiff im Volksparkstadion offiziell vom HSV verabschiedet. Alidou wechselt nach Frankfurt. Bei Wintzheimer (hat noch keinen neuen Verein) ist das Ende seiner HSV-Zeit nun ebenfalls offiziell. Warum wurden aber eigentlich nur zwei HSV-Profis vor dem 2:1 gegen Hannover verabschiedet?

Neben der Verträge von Wintzheimer und Alidou enden auch die HSV-Kontrakte von Mikkel Kaufmann, Giorgi Chakvetadze und Jan Gyamerah nach dieser Saison. Auch für das Trio war es gegen Hannover nun womöglich das letzte HSV-Heimspiel, verabschiedet wurden die drei Profis trotzdem nicht. Was steckt dahinter? Ist bei dem HSV-Trio die Zukunft noch ungeklärt?

Geplant war zunächst eigentlich, dass zumindest auch die Leihspieler Chakvetadze und Kaufmann vor dem Hannover-Spiel im Volkspark verabschiedet werden. Letztlich entschieden sich dann aber doch beide Seiten dagegen, weil es in allen Fällen noch finale Gespräche geben soll und der Zeitpunkt für einen offiziellen Abschied als noch nicht passend befunden wurde.

Wie geht es für Kaufmann, Chakvetadze und Gyamerah beim HSV weiter?

„Wir werden uns nach der Saison noch mal zusammensetzen“, sagte Trainer Tim Walter nach dem Hannover-Spiel über die Zukunft von Kaufmann, Chakvetadze und Gyamerah. Ein Hintertürchen für einen Verleib in Hamburg hat der Trainer damit bei dem Trio nicht wirklich geöffnet. Zwar kann im Fußball bekanntlich immer alles passieren, im Prinzip ist es beim HSV allerdings schon so gut wie beschlossene Sache, dass auch Kaufmann, Chakvetadze und Gyamerah Hamburg in diesem Sommer verlassen werden. Nur der richtige Zeitpunkt für den offiziellen Abschied wurde noch nicht gefunden.