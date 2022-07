Darum verbietet Walter den Meißner-Wechsel

Vergangene Woche wähnte sich Robin Meißner schon auf Leihbasis bei Viktoria Köln, sogar der Medizincheck beim Drittligisten wurde bereits angesetzt – ehe HSV-Trainer Tim Walter sein Veto einlegte. Daran hat sich nichts geändert. Meißner muss bleiben, bis der HSV Ersatz für den Sturm verpflichtet hat. Der ist aber derzeit nicht finanzierbar.

„Jeder weiß Bescheid“, so der Trainer, „da kann man noch so häufig sagen, dass man woanders hin will. Alle kennen die Situation. Da muss man jetzt mit umgehen können.“

Gerade für Meißner ist das hart. Unter Walter kommt er kaum zum Zug, muss aber als Backup bleiben und würde gebraucht werden, wenn Robert Glatzel ausfallen sollte. In Köln hingegen wäre der 22-Jährige erklärter Wunschstürmer von Viktoria-Trainer Olaf Janßen.

Nur Ambrosius darf gehen

Walter hingegen hofft, dass der HSV bis Ende August selbst noch zuschlägt. „Mehr Qualität tut immer gut“, sagt er. „Es ist ja noch eine Weile Zeit. Spieler, die uns verstärken, können wir immer gebrauchen.“

Darauf muss auch Meißner hoffen. Gehen dürfte derzeit nur Stephan Ambrosius (23) – weil der HSV in der Defensive auch ohne ihn gut aufstellt wäre.