Vor Pokal-Hit gegen den HSV: Erste Kampfansage aus Bayreuth

In der abgelaufenen Saison gehörte der DFB-Pokal beim HSV zu den Höhepunkten, bis ins Halbfinale schafften es die Hamburger. In dieser Spielzeit geht es am 30. Juli in der ersten Runde zu der SpVgg Oberfranken Bayreuth. Und der Drittliga-Aufsteiger ist schon jetzt ganz heiß auf das Cup-Highlight gegen den großen HSV.

„Wir hätten uns definitiv kein besseres Los wünschen können. Der HSV ist ein traditionsreicher Verein, der sicher auch von einigen Fans zum Spiel begleitet wird. Der Klub hat eine riesige Reichweite. Die gesamte Region fiebert bereits dem Spiel entgegen“, sagt Bayreuths Nicolas Andermatt im Interview auf DFB.de.

Sein Team sieht er keinesfalls chancenlos. „Wir sind in der klaren Rolle des Underdogs“, betont Andermatt und fügt hinzu: „Vielleicht kann das auch ein Vorteil sein. In einer Partie sind wir durchaus in der Lage, einen ambitionierten Klub aus der Zweiten Liga zu besiegen. Wir wollen das Ticket für die zweite Runde lösen.“